Roland Garros: Epica vittoria di Lorenzo Giustino. Anche Lorenzo Sonego vince in cinque set

Lorenzo Sonego, n.46 ATP, che ha lottato per oltre quattro ore prima di riuscire a sbarazzarsi per 67(6) 63 61 67(4) 63 dell’ecuadoregno Emilio Gomez, n.156 ATP, proveniente dalle qualificazioni, alla sua prima esperienza nel tabellone principale di un Major e si qualifica per il secondo turno del Roland Garros.

Nel quinto e decisivo set Sonego salva una palla-break nel terzo gioco, deve a sua volta annullarne due in quello successivo ma non riesce a scrollarsi di dosso l’ecuadoregno. Fino all’ottavo game, quando strappa il servizio a Gomez e poco dopo firma (6-3) la sua prima vittoria al Roland Garros.

Al secondo turno sfiderà il kazako Alexande Bublik, n.49 ATP.

Grande impresa di Lorenzo Giustino nel primo turno del Roland Garros.

L’azzurro di nuovo in campo per la prosecuzione del suo match d’esordio nel main draw, il 29enne napoletano n.157 ATP, ha superato per 06 76(7) 76(3) 26 18-16, dopo oltre sei ore di battaglia il francese Corentin Moutet, n.71 del ranking.

Nel quinto e decisivo set accade di tutto Giustino avanza sul 3 a 0, si fa riagganciare e superare (4-3) ma poi strappa ancora la battuta al suo avversario e nel game successivo salva tre palle per il contro-break riportandosi in vantaggio per 5 a 4. Nel tredicesimo gioco Giustino cede la battuta ed in quello successivo Moutet arriva a due punti dal vincere la partita ma il napoletano non molla (7-7). Nel sedicesimo gioco Giustino non sfrutta un match-point mentre nel venticinquesimo (!) è costretto a salvare due pericolose palle-break. Due game più tardi l’impresa non gli riesce anche perché improvvisamente si trova in difficoltà fisiche.

Arrivano poi break e controbreak dei due giocatori fino al 15 a 15. Sul 16 pari Lorenzo è costretto a salvare altre due palle-break: saranno le ultime della partita. Nel gioco successivo, sul 17-16, Lorenzo si procura altri due match-point e sul secondo il diritto del francese finisce fuori e Lorenzo può festeggiare l’incredibile vittoria per 18 a 16.

Al secondo turno sfiderà l’argentino Diego Schwartzman, numero 14 ATP.

GS Roland Garros Emilio Gomez Emilio Gomez 7 3 1 7 3 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 6 6 6 Vincitore: Lorenzo Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Emilio Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Emilio Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 1-2 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 1-1 → 1-2 Emilio Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Emilio Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Emilio Gomez 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 Emilio Gomez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Emilio Gomez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Emilio Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Emilio Gomez 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Emilio Gomez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Emilio Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 3-3 → 3-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Emilio Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Emilio Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Emilio Gomez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Emilio Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Emilio Gomez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Emilio Gomez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1