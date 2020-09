WTA Strasburgo: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

WTA Strasburgo – Quarti di Finale e Semifinali

PATRICE DOMINGUEZ – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Nicole Melichar / Demi Schuurs vs [3] Shuko Aoyama / Ena Shibahara



2. Katerina Siniakova vs [4] Aryna Sabalenka QF



WTA Strasbourg Katerina Siniakova • Katerina Siniakova 0 6 1 Aryna Sabalenka [4] Aryna Sabalenka [4] 0 2 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Siniakova 1-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Nao Hibino vs [5] Elena Rybakina (non prima ore: 13:30)



4. Katerina Siniakova OR [4] Aryna Sabalenka vs [2] Elina Svitolina (non prima ore: 15:30)



