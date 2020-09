Roland Garros: Il Tabellone Principale Maschile (compresi i qualificati). Cecchinato pesca De Minaur. Moutet per Giustino. Seppi con Korda

Roland Garros: Il Tabellone Principale Maschile. Ecco tutti gli accoppiamenti.

Roland Garros – Parte Alta

(1) Novak Djokovic vs Mikael Ymer

Hugo Dellien vs Ricardas Berankis

Daniel Elahi Galan vs Cameron Norrie

Tennys Sandgren vs (29) Hubert Hurkacz

(20) Cristian Garin vs Philipp Kohlschreiber

Ugo Humbert vs Marc Polmans

Jiri Vesely vs Liam Broady

Kamil Majchrzak vs (15) Karen Khachanov

(10) Roberto Bautista agut vs Richard Gasquet

Yasutaka Uchiyama vs Attila Balazs

Guido Pella vs Salvatore Caruso

John Millman vs (17) Pablo Carreno busta

(30) Jan-Lennard Struff vs Frances Tiafoe

Daniel Altmaier vs Feliciano Lopez

Lloyd Harris vs Alexei Popyrin

Vasek Pospisil vs (7) Matteo Berrettini

(4) Daniil Medvedev vs Marton Fucsovics

Adrian Mannarino vs Albert Ramos-vinolas

Quentin Halys vs Marcos Giron

Thiago Monteiro vs (31) Nikoloz Basilashvili

(22) Dusan Lajovic vs Gianluca Mager

Laslo Djere vs Kevin Anderson

Harold Mayot vs Alejandro Davidovich fokina

Sam Querrey vs (13) Andrey Rublev

(9) Denis Shapovalov vs Gilles Simon

Steve Johnson vs Roberto Carballes baena

Andrej Martin vs Joao Sousa

Gregoire Barrere vs (18) Grigor Dimitrov

(26) Filip Krajinovic vs Nikola Milojevic

Aljaz Bedene vs Arthur Rinderknech

Henri Laaksonen vs Pablo Cuevas

Jaume Munar vs (5) Stefanos Tsitsipas

Roland Garros – Parte Bassa

(8) Gael Monfils vs Alexander Bublik

Emilio Gomez vs Lorenzo Sonego

Jordan Thompson vs Radu Albot

Tomas Machac vs (27) Taylor Fritz

(24) Borna Coric vs Norbert Gombos

Jurij Rodionov vs Jeremy Chardy

Corentin Moutet vs Lorenzo Giustino

Miomir Kecmanovic vs (12) Diego Schwartzman

(16) Stan Wawrinka vs Andy Murray

Dominik Koepfer vs Antoine Hoang

Hugo Gaston vs Maxime Janvier

Yoshihito Nishioka vs (19) Felix Auger-aliassime

(28) Casper Ruud vs Yuichi Sugita

Tommy Paul vs James Duckworth

Reilly Opelka vs Jack Sock

Marin Cilic vs (3) Dominic Thiem

(6) Alexander Zverev vs Dennis Novak

Michael Mmoh vs Pierre-Hugues Herbert

Federico Delbonis vs Juan Ignacio Londero

Marco Cecchinato vs (25) Alex De minaur

(23) Benoit Paire vs Soonwoo Kwon

Federico Coria vs Jason Jung

Benjamin Bonzi vs Emil Ruusuvuori

Jannik Sinner vs (11) David Goffin

(14) Fabio Fognini vs Mikhail Kukushkin

Pedro Martinez vs Aleksandar Vukic

Sebastian Korda vs Andreas Seppi

Elliot Benchetrit vs (21) John Isner

(32) Daniel Evans vs Kei Nishikori

Pablo Andujar vs Stefano Travaglia

Steven Diez vs Mackenzie Mcdonald

Egor Gerasimov vs (2) Rafael Nadal