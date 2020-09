Masters 1000 Roma: Amaro quarto di finale per Matteo Berrettini. Quel diritto sbagliato nel tiebreak decisivo sul 5 a 3 grida vendetta! Ruud in semifinale

Amaro quarto di finale per Matteo Berrettini nel torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro dopo una durissima lotta è stato superato dal norvegese Casper Ruud classe 1998 e n.34 ATP, con il risultato di 46 63 76 (5) dopo 3 ore di gioco.

Primo Set: Berrettini nel primo game metteva a segno il break, che sarebbe stato decisivo, a 15 con doppio fallo del norvegese sul break point.

Matteo poi annullava complessivamente tre palle break nel secondo, sesto e sul 5 a 4 quando ha servito per il set annullandole tutte e tre.

Proprio sul 5 a 4 l’azzurro risolveva il parziale piazzando sul set point una palla corta praticamente vincente e poi con la volée di diritto chiudeva la frazione per 6 a 4.

Secondo Set: Berrettini cedeva la battuta nel secondo gioco e poi senza procurarsi palle break sul 2 a 5, annullava con un ace una possibile palla per il doppio break, prima che Ruud sul 5 a 3 teneva a 0 il turno di servizio portando a casa la frazione per 6 a 3.

Terzo set: Il romano sotto per 1 a 3 recuperava il break nel sesto game impattando sul 3 pari.

Si andava al tiebreak e qui Berrettini mancava un occasione d’oro quando avanti per 5 a 3, con minibreak e servizio a disposizione, sbagliava un diritto che avrebbe portato l’azzurro a 3 palle match.

Mancata quell’occasione il norvegese piazzava un ace ed un servizio vincente e si procurava la palla match.

Sul match point Matteo serviva la seconda e poi affossava il diritto in rete lasciando strada a Ruud per 7 punti a 5.