Video del Giorno: l’imbarazzante atteggiamento di Benoit Paire nel torneo di Roma

Benoit Paire è uscito di scena al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020 per mano di Jannik Sinner col punteggio di 6-2 6-1 in appena sessantacinque minuti di gioco: l’attuale numero 24 ATP, che già si era espresso in modo polemico nei confronti degli organizzatori per la partita programmata quest’oggi invece che martedì, ha tenuto un atteggiamento imbarazzante sul terreno di gioco. Tra palline scagliate dall’altra parte del campo senza un valido motivo, discussioni accese col giudice di sedia e ripetuti lanci di bottigliette… Paire non si è fatto mancare nulla.

« J’ai un revers de puceau mtn » Benoît Paire, 2020. pic.twitter.com/74m9pjiSsZ — Brice 🍋 (@BriceCarrara) September 14, 2020

@benoitpaire devrait avoir honte sa mère devrait avoir honte sont père devrait avoir honte la France devrait avoir honte d'être représenter par une personne qu'on peut pas décrire faudrait les inventés #benoitpaire 👎 #ATPRome pic.twitter.com/rcv8R1BPOY — Bein Prono (@PronoBein) September 14, 2020

