Dal Foro Italico: Rafael Nadal parla di Novak Dokovic e della sua assenza agli Us Open

Queste le dichiarazioni tramite il sito ufficiale degli Internazioli D’Italia rilasciate al Foro Italico.

Rafael Nadal : “Come mi sento? Bene. E sicuramente entusiasta di ricominciare. Del resto l’ultimo periodo è stato complicato per tutti. Ma adesso sono qui: Roma è sempre entusiasmante. E’ come sempre uno degli eventi più importanti del tour: eppure non sarà la stessa cosa senza il pubblico, vivendo nella ‘bolla’ e senza godersi almeno un po’ la città. Ad ogni modo ora c’è un torneo ed è questo ciò che conta.

La mia forma è più o meno quella che dovrebbe essere tenuto conto che non gioco da sei mesi. Non ho aspettative: solo scendere in campo fare, del mio meglio ed essere il più possibile competitivo. Del resto competere non è come allenarsi”.

“Non ho rimpianti per gli Us Open. Quando prendi una decisione devi andare fino in fondo. Le alternative erano due, ed ho scelto la migliore per me e la mia famiglia. Del torneo ho seguito quattro set della finale e poco altro.

Non so cosa succederà a Parigi: vediamo prima di tutto come evolverà la situazione del virus nelle prossime due settimane. Bisogna solo aspettare e vedere. Quanto a Dominic sono felice per lui: è davvero una brava persona e un gran lavoratore e meritava di vincere un titolo così importante. Ma mi dispiace per ‘Sascha’ che ci è andato davvero vicino: avrà sicuramente altre possibilità in futuro”.

La questione Djokovic: “Le conseguenze di determinate azioni sono sempre le stesse – sottolinea –, c’è un regolamento. E’ stato molto sfortunato e mi dispiace per lui. Non voleva colpire nessuno ma è importante in campo mantenere sempre il controllo”.

Credo che stiamo vivendo un momento di crisi sanitaria che inevitabilmente finisce con l’essere anche economica. E’ un’iniziativa rispettabile e ognuno può avere le sue idee. Solo penso che si debba restare uniti. Ed è una considerazione che abbiamo fatto sia io che Federer. Credo nella struttura dell’ATP e nel lavoro che fa. E in ogni caso, ripeto, non è questo il momento opportuno”.