Roland Garros rivela i dettagli per l’edizione 2020. Ci sarà anche la presenza del pubblico

Il Roland Garros prenderà il via alla fine di settembre e i tennisti che andranno a giocare a Parigi non potranno soggiornare in case private.

Il torneo parigino non lo permetterà e costringerà tutti i tennisti a soggiornare in uno dei due hotel ufficiali per l’edizione 2020.

L’organizzazione del Roland Garros ha inoltre annunciato che il pubblico sarà diviso in tre zone: con capacità giornaliera per 5000 persone (Philippe Chatrier e Suzzane Lenglen) e una per 1500 (Mathieu).

Le qualificazioni si giocheranno a porte chiuse (inizio 21 settembre) e l’uso della mascherina sarà obbligatorio.