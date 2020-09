L’USTA rilascia dichiarazione dopo la squalifica di Novak Djokovic. Il serbo lascia Flushing Meadows senza fare la conferenza stampa

US Open 2020

L’USTA ha rilasciato una dichiarazione dopo la squalifica di Novak Djokovic.

“In accordo con il rulebook degli Slam, avendo ‘intenzionalmente colpito in modo pericoloso una pallina trascurando le possibili conseguenze, il supervisor dello US Open ha squalificato Novak Djokovic dal torneo. A causa della squalifica, Djokovic perderà i punti guadagnati e sarà multato dell’ammontare del montepremi vinto in aggiunte alle altre sanzioni legate all’incidente che verranno disposte“.

Il mondo del tennis è scioccato dalla squalifica di Novak Djokovic dagli US Open, dopo aver colpito un giudice di linea con una pallina.

Molti ora attendono le spiegazioni del numero uno del mondo, ma quello che è certo è che questo, almeno questa domenica, non dovrebbe accadere.

Secondo i giornalisti presenti a Flushing Meadows, Nole ha lasciato l’Arthur Ashe Stadium subito dopo aver abbandonato il Grand Slam nordamericano.

Ora, se la conferenza stampa verrà annullata, Djokovic dovrà pagare una multa di $ 20.000, che non sarà affatto un problema per il tennista serbo.

