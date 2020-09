Us Open: Camila Giorgi racimola solo tre giochi contro Naomi Osaka (Video)

Era un’impresa difficile quella di Camila Giorgi contro Naomi Osaka nel secondo turno degli Us Open 2020 (53.400.000 di montepremi), secondo Slam di una stagione stravolta dalla pandemia, di scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Che si è rivelata impossibile.

L’azzurra si è arresa con il risultato di 61 62 in 1 ora e 10 minuti di gioco.

Nel primo set Camila andava subito sotto per 0 a 5, prima di conquistare il primo game.

La Osaka sul 5 a 1, teneva a 15 il turno di battuta e senza problemi portava a casa la frazione per 6 a 1.

Nel secondo set il copione non cambiava con la nipponica che brekkava Camila nel primo game.

Sull’1 a 2, con la Osaka al servizio, la Giorgi mancava una palla per il controbreak e da quel momento si spegneva la luce all’italiana che cedeva ancora una volta il servizio nel settimo gioco e pochi minuti più avanti perdeva la partita per 6 a 2., con l’azzurra che però mancava una palla per recuperare un break.

