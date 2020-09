WTA 125 Praga: I risultati completi del Terzo Turno. Cocciaretto e Jessica Pieri agli ottavi di finale. Fuori la Gatto Monticone

WTA 125 Praga – Ottavi di Finale – Terra

Francesca Jones (GBR) vs Sabine Lisicki (GER)(18)Kristina Kucova (SVK) vs Clara Tauson (DEN)Jessica Pieri (ITA) vs Ivana Jorovic (SRB)Marie Benoit (BEL) vs (27)Cagla Buyukakcay (TUR)Maryna Zanevska (UKR) vs (12)Nadia Podoroska (ARG) [2-2]Marina Melnikova (RUS) vs (30)Renata Zarazua (MEX) [0-1]Valentini Grammatikopoulou (GRE) vs (24)Anna Karolina Schmiedlova (SVK)(2)Elisabetta Cocciaretto (ITA) vs Georgina Garcia Perez (ESP)

WTA 125 Praga – 3° Turno – Terra

Sparta Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sabine Lisicki vs Chihiro Muramatsu



WTA Prague 125K Sabine Lisicki Sabine Lisicki 6 6 Chihiro Muramatsu Chihiro Muramatsu 4 4 Vincitore: S. LISICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Muramatsu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Lisicki 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 C. Muramatsu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 S. Lisicki 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Muramatsu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Lisicki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-0 → 4-1 C. Muramatsu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 S. Lisicki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 C. Muramatsu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Lisicki 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Muramatsu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Lisicki 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 5-4 C. Muramatsu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Lisicki 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Muramatsu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Lisicki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 C. Muramatsu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Lisicki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 C. Muramatsu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Lisicki 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [30] Renata Zarazua vs Miriam Kolodziejova



WTA Prague 125K Renata Zarazua [30] Renata Zarazua [30] 6 6 6 Miriam Kolodziejova Miriam Kolodziejova 2 7 2 Vincitore: R. ZARAZUA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Kolodziejova 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 R. Zarazua 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Kolodziejova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 R. Zarazua 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 M. Kolodziejova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 R. Zarazua 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Kolodziejova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Kolodziejova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Zarazua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Kolodziejova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Zarazua 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Kolodziejova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 R. Zarazua 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 5-1 M. Kolodziejova 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Kolodziejova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Kolodziejova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [29] Bibiane Schoofs vs [2] Elisabetta Cocciaretto



WTA Prague 125K Bibiane Schoofs [29] Bibiane Schoofs [29] 3 3 Elisabetta Cocciaretto [2] Elisabetta Cocciaretto [2] 6 6 Vincitore: E. COCCIARETTO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Schoofs 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-5 → 3-6 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Schoofs 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Schoofs 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 B. Schoofs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Schoofs 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Schoofs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Cocciaretto 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Schoofs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 B. Schoofs 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Anastasia Detiuc / Johana Markova vs [6] Anna Danilina / Yana Sizikova



WTA Prague 125K Anastasia Detiuc / Johana Markova Anastasia Detiuc / Johana Markova 6 6 Anna Danilina / Yana Sizikova [6] Anna Danilina / Yana Sizikova [6] 1 2 Vincitori: DETIUC / MARKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Detiuc / Markova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 A. Danilina / Sizikova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 A. Detiuc / Markova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 A. Danilina / Sizikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Detiuc / Markova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Danilina / Sizikova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Detiuc / Markova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 1-0 → 2-0 A. Danilina / Sizikova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Detiuc / Markova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 5-1 → 6-1 A. Danilina / Sizikova 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 A. Detiuc / Markova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 5-0 A. Danilina / Sizikova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-0 → 4-0 A. Detiuc / Markova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Danilina / Sizikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Detiuc / Markova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Sparta Court 10 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrea Lazaro Garcia vs Francesca Jones



WTA Prague 125K Andrea Lazaro Garcia Andrea Lazaro Garcia 5 4 Francesca Jones Francesca Jones 7 6 Vincitore: F. JONES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 F. Jones 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 F. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 F. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 5-5 → 5-6 F. Jones 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Jones 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 F. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

2. [27] Cagla Buyukakcay vs [8] Giulia Gatto-Monticone



WTA Prague 125K Cagla Buyukakcay [27] Cagla Buyukakcay [27] 6 6 Giulia Gatto-Monticone [8] Giulia Gatto-Monticone [8] 1 3 Vincitore: C. BUYUKAKCAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Buyukakcay 0-15 0-30 15-40 3-0 → 3-1 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Marina Melnikova vs Lara Salden



WTA Prague 125K Marina Melnikova Marina Melnikova 6 7 Lara Salden Lara Salden 1 5 Vincitore: M. MELNIKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Salden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Melnikova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Salden 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Salden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 M. Melnikova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Salden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Melnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 L. Salden 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Melnikova 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 L. Salden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Melnikova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Salden 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 5-1 → 6-1 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Salden 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Melnikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 L. Salden 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 L. Salden 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. Jana Cepelova / Sara Errani vs Dalma Galfi / Kimberley Zimmermann



WTA Prague 125K Jana Cepelova / Sara Errani Jana Cepelova / Sara Errani 6 1 10 Dalma Galfi / Kimberley Zimmermann Dalma Galfi / Kimberley Zimmermann 4 6 12 Vincitori: GALFI / ZIMMERMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 D. Galfi / Zimmermann 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 3-6 4-6 5-6 ace 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Galfi / Zimmermann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 J. Cepelova / Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 D. Galfi / Zimmermann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 J. Cepelova / Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 D. Galfi / Zimmermann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 J. Cepelova / Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Galfi / Zimmermann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Cepelova / Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Galfi / Zimmermann 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Cepelova / Errani 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 D. Galfi / Zimmermann 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Cepelova / Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 D. Galfi / Zimmermann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 4-1 J. Cepelova / Errani 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Galfi / Zimmermann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 J. Cepelova / Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 D. Galfi / Zimmermann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Sparta Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [17] Mayar Sherif vs Ivana Jorovic



WTA Prague 125K Mayar Sherif [17] Mayar Sherif [17] 6 1 Ivana Jorovic Ivana Jorovic 7 6 Vincitore: I. JOROVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 I. Jorovic 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-4 → 1-5 M. Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 I. Jorovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 I. Jorovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 M. Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 I. Jorovic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Jorovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 I. Jorovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 I. Jorovic 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 I. Jorovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 M. Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 I. Jorovic 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

2. [10] Irina Bara vs Marie Benoit



WTA Prague 125K Irina Bara [10] Irina Bara [10] 3 2 Marie Benoit Marie Benoit 6 6 Vincitore: M. BENOIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Bara 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 M. Benoit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-5 → 2-5 I. Bara 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 I. Bara 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 I. Bara 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Bara 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 I. Bara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Benoit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 I. Bara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 I. Bara 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Benoit 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 I. Bara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Pemra Ozgen vs Georgina Garcia Perez



WTA Prague 125K Pemra Ozgen Pemra Ozgen 4 2 Georgina Garcia Perez Georgina Garcia Perez 6 6 Vincitore: G. GARCIA PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Ozgen 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 G. Garcia Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 P. Ozgen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Garcia Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 P. Ozgen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 G. Garcia Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Ozgen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Garcia Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Ozgen 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 G. Garcia Perez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 P. Ozgen 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 G. Garcia Perez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Ozgen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Garcia Perez 30-0 40-0 3-1 → 3-2 P. Ozgen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Garcia Perez 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Ozgen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Garcia Perez 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Sparta Court A – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Leonie Kung vs Jessica Pieri



WTA Prague 125K Leonie Kung [4] Leonie Kung [4] 6 1 4 Jessica Pieri Jessica Pieri 1 6 6 Vincitore: J. PIERI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Kung 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 J. Pieri 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 L. Kung 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Pieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 L. Kung 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 J. Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Kung 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Kung 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Pieri 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Kung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 J. Pieri 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 1-5 L. Kung 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Kung 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Pieri 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 L. Kung 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 L. Kung 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-0 → 5-1 J. Pieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Kung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 J. Pieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 L. Kung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [24] Anna Karolina Schmiedlova vs [11] Jaqueline Cristian



WTA Prague 125K Anna Karolina Schmiedlova [24] Anna Karolina Schmiedlova [24] 7 6 Jaqueline Cristian [11] Jaqueline Cristian [11] 5 2 Vincitore: A. SCHMIEDLOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-2 → 6-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 4-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Cristian 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Cristian 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Valentini Grammatikopoulou vs Robin Anderson



WTA Prague 125K Valentini Grammatikopoulou Valentini Grammatikopoulou 3 6 6 Robin Anderson Robin Anderson 6 4 3 Vincitore: V. GRAMMATIKOPOULOU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Anderson 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 R. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 R. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-0 → 3-1 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 R. Anderson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Anderson 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Anderson 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Anderson 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 R. Anderson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Anderson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Anderson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Anderson 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 R. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

I.CLTK Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kyoka Okamura vs [18] Kristina Kucova



WTA Prague 125K Kyoka Okamura Kyoka Okamura 2 1 Kristina Kucova [18] Kristina Kucova [18] 6 6 Vincitore: K. KUCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Okamura 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 K. Okamura 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 K. Kucova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Okamura 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 K. Kucova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Okamura 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Kucova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 K. Okamura 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Okamura 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Okamura 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [5] Lara Arruabarrena vs Maryna Zanevska



WTA Prague 125K Lara Arruabarrena [5] Lara Arruabarrena [5] 3 6 5 Maryna Zanevska Maryna Zanevska 6 2 7 Vincitore: M. ZANEVSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 M. Zanevska 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Zanevska 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-5 → 4-5 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Zanevska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-5 → 2-5 L. Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 M. Zanevska 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 M. Zanevska 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-1 → 5-2 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Zanevska 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 M. Zanevska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Zanevska 0-15 df 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-5 → 3-5 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Zanevska 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 L. Arruabarrena 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 L. Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Arruabarrena 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Paula Kania / Katarzyna Piter vs [7] Lidziya Marozava / Andreea Mitu



WTA Prague 125K Paula Kania / Katarzyna Piter Paula Kania / Katarzyna Piter 6 4 8 Lidziya Marozava / Andreea Mitu [7] Lidziya Marozava / Andreea Mitu [7] 4 6 10 Vincitori: MAROZAVA / MITU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 L. Marozava / Mitu 0-1 P. Kania / Piter 0-1 1-1 ace 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 df 6-7 7-7 7-8 7-9 8-9 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Kania / Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 L. Marozava / Mitu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 P. Kania / Piter 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Marozava / Mitu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-5 → 2-5 P. Kania / Piter 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 1-5 L. Marozava / Mitu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Kania / Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 L. Marozava / Mitu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Kania / Piter 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Marozava / Mitu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Kania / Piter 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Marozava / Mitu 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 4-4 → 5-4 P. Kania / Piter 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 L. Marozava / Mitu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Kania / Piter 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Marozava / Mitu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 P. Kania / Piter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Marozava / Mitu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 P. Kania / Piter 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 L. Marozava / Mitu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

I.CLTK Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maja Chwalinska vs Clara Tauson



WTA Prague 125K Maja Chwalinska Maja Chwalinska 6 2 Clara Tauson Clara Tauson 7 6 Vincitore: C. TAUSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Chwalinska 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Chwalinska 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Chwalinska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 C. Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Chwalinska 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 5-6 → 6-6 M. Chwalinska 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Chwalinska 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Chwalinska 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Tauson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Chwalinska 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Chwalinska 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 C. Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 M. Chwalinska 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [21] Cristina Bucsa vs [12] Nadia Podoroska



WTA Prague 125K Cristina Bucsa [21] Cristina Bucsa [21] 2 1 Nadia Podoroska [12] Nadia Podoroska [12] 6 6 Vincitore: N. PODOROSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 N. Podoroska 0-15 0-30 0-40 0-5 → 1-5 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 C. Bucsa 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Podoroska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [8] Laura Ioana Paar / Julia Wachaczyk vs Ekaterine Gorgodze / Sofia Shapatava