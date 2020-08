Novak Djokovic arrabbiato per non essere stato consultato sulla pausa di Cincinnati: “È stata una mancanza di rispetto”

La creazione della nuova associazione del tennis maschile, ideata da Novak Djokovic e Vasek Pospisil, sta segnando le ultime ore di questo sport, soprattutto a causa delle critiche provenienti da varie voci, in particolare da Roger Federer e Rafa Nadal.

Il numero uno del mondo, che vorrebbe contare sul sostegno di entrambe le stelle, per la sua nuova associazione ha inviato una lettera ai membri del PTPA spiegando perché questa scissione è avvenuta e tra i vari punti, ce n’è stato uno che ha lasciato Djokovic insoddisfatto.

Colpa del comportamento dell’ATP negli ultimi tempi e la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati gli avvenimenti di Cincinnati: l’annullamento della giornata di giovedì del torneo a causa di questioni razziali, per iniziativa di Naomi Osaka.

Il problema è che l’ATP non ha preso contatto con i giocatori. “Il CEO dell’ATP ha deciso in cinque minuti di annullare la giornata. Nessuno è venuto da me o da qualsiasi altro giocatore ancora in gara. Ho pensato che era irrispettoso e sbagliato”, dichiara Nole.