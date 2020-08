WTA 125 Praga: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno. Arrivano tre vittorie italiane

R2: Francesca Jones (GBR) vs (32)Rebecca Sramkova (SVK)

R2: Harmony Tan (FRA) vs Chihiro Muramatsu (JPN)

R2: Laura Ioana Andrei (ROU) vs (18)Kristina Kucova (SVK)

R2: Jessica Pieri (ITA) vs Dasha Lopatetskaya (UKR)

R2: Ivana Jorovic (SRB) vs (16)Elena Gabriela Ruse (ROU) [0-1]

R2: (10)Irina Maria Bara (ROU) vs Seone Mendez (AUS)

R2: Tena Lukas (CRO) vs (8)Giulia Gatto Monticone (ITA) [0-2]

R2: Lara Salden (BEL) vs Richel Hogenkamp (NED) [0-1]

R2: Miriam Kolodziejova (CZE) vs Yuki Naito (JPN) [1-0]

R2: (24)Anna Karolina Schmiedlova (SVK) vs Alexandra Cadantu (ROU) [0-1]

R2: Georgina Garcia Perez (ESP) vs (19)Olga Danilovic (SRB) [1-0]

R2: (29)Bibiane Schoofs (NED) vs Katharina Gerlach (GER)

WTA 125 Praga – 1° Turno – Terra

Sparta Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Francesca Jones vs [WC] Barbora Palicova



WTA Prague 125K Francesca Jones Francesca Jones 6 6 6 Barbora Palicova Barbora Palicova 7 2 1 Vincitore: F. JONES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 B. Palicova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 F. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 B. Palicova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 F. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Palicova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 F. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Palicova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 F. Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Palicova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 B. Palicova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. Palicova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Jones 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 F. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 df 6-5 → 6-6 B. Palicova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-5 → 6-5 F. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Palicova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 F. Jones 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Palicova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 2-3 → 2-4 B. Palicova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 F. Jones 0-15 df 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 B. Palicova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 F. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Palicova 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Katharina Gerlach vs Denisa Satralova



WTA Prague 125K Katharina Gerlach Katharina Gerlach 6 6 Denisa Satralova Denisa Satralova 2 1 Vincitore: K. GERLACH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Gerlach 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 D. Satralova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 K. Gerlach 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-0 → 5-0 D. Satralova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 K. Gerlach 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 D. Satralova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Gerlach 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Satralova 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 K. Gerlach 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Satralova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 K. Gerlach 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 D. Satralova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Gerlach 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Satralova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 K. Gerlach 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Miriam Kolodziejova vs Basak Eraydin



WTA Prague 125K Miriam Kolodziejova Miriam Kolodziejova 6 6 Basak Eraydin Basak Eraydin 3 2 Vincitore: M. KOLODZIEJOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Eraydin 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-2 → 6-2 M. Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Eraydin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Kolodziejova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Eraydin 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Kolodziejova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. Eraydin 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 M. Kolodziejova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Eraydin 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. Kolodziejova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 B. Eraydin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Kolodziejova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 B. Eraydin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 M. Kolodziejova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 B. Eraydin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Kolodziejova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 B. Eraydin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [17] Mayar Sherif vs [WC] Linda Noskova



WTA Prague 125K Mayar Sherif [17] Mayar Sherif [17] 7 7 Linda Noskova Linda Noskova 6 5 Vincitore: M. SHERIF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Noskova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 M. Sherif 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 M. Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 L. Noskova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Sherif 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Noskova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 M. Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

WTA Prague 125K Kristyna Lavickova Kristyna Lavickova 1 5 Rebecca Sramkova [32] Rebecca Sramkova [32] 6 7 Vincitore: R. SRAMKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 K. Lavickova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Lavickova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Lavickova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Lavickova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Lavickova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Sramkova 15-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Lavickova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Sramkova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 K. Lavickova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-4 → 1-5 R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Lavickova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Sramkova 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 K. Lavickova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [WC] Kristyna Lavickovavs [32] Rebecca Sramkova

2. Chihiro Muramatsu vs [14] Jana Cepelova



WTA Prague 125K Chihiro Muramatsu Chihiro Muramatsu 7 1 6 Jana Cepelova [14] Jana Cepelova [14] 6 6 2 Vincitore: C. MURAMATSU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Cepelova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Muramatsu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 J. Cepelova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 C. Muramatsu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Cepelova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 3-1 C. Muramatsu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Cepelova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Muramatsu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Cepelova 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 C. Muramatsu 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 J. Cepelova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Muramatsu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 J. Cepelova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Muramatsu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Cepelova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Cepelova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-6 → 6-6 C. Muramatsu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Cepelova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 C. Muramatsu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Cepelova 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 3-5 C. Muramatsu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Cepelova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Muramatsu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Cepelova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Muramatsu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Cepelova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 C. Muramatsu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Yuki Naito vs [3] Harriet Dart



WTA Prague 125K Yuki Naito Yuki Naito 1 6 6 Harriet Dart [3] Harriet Dart [3] 6 2 2 Vincitore: Y. NAITO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Y. Naito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 Y. Naito 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Y. Naito 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Y. Naito 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Y. Naito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Y. Naito 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Y. Naito 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Y. Naito 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H. Dart 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Y. Naito 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 H. Dart 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Naito 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 H. Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-2 → 1-2 Y. Naito 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Dart 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. Maja Chwalinska vs [WC] Sara Bejlek



WTA Prague 125K Maja Chwalinska Maja Chwalinska 6 6 Sara Bejlek Sara Bejlek 0 1 Vincitore: M. CHWALINSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Bejlek 0-15 0-30 0-40 df 5-1 → 6-1 M. Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 5-0 → 5-1 S. Bejlek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 M. Chwalinska 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 S. Bejlek 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 M. Chwalinska 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Bejlek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Chwalinska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 S. Bejlek 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 M. Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-0 → 4-0 S. Bejlek 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 2-0 → 3-0 M. Chwalinska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Bejlek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

Sparta Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marcela Zacarias vs [19] Olga Danilovic



WTA Prague 125K Marcela Zacarias Marcela Zacarias 3 1 Olga Danilovic [19] Olga Danilovic [19] 6 6 Vincitore: O. DANILOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Zacarias 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Zacarias 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Zacarias 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Zacarias 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 M. Zacarias 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 O. Danilovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Zacarias 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Zacarias 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Zacarias 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 O. Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [29] Bibiane Schoofs vs Ulrikke Eikeri



WTA Prague 125K Bibiane Schoofs [29] Bibiane Schoofs [29] 5 6 6 Ulrikke Eikeri Ulrikke Eikeri 7 0 4 Vincitore: B. SCHOOFS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Schoofs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 U. Eikeri 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 U. Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Schoofs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 U. Eikeri 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 B. Schoofs 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 U. Eikeri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Schoofs 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 U. Eikeri 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 B. Schoofs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-0 → 6-0 U. Eikeri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 B. Schoofs 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 4-0 U. Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 B. Schoofs 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 U. Eikeri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Schoofs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 U. Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 U. Eikeri 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 B. Schoofs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Eikeri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Schoofs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 U. Eikeri 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Schoofs 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 U. Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Schoofs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 U. Eikeri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Irina Fetecau vs [16] Elena-Gabriela Ruse



WTA Prague 125K Irina Fetecau Irina Fetecau 2 4 Elena-Gabriela Ruse [16] Elena-Gabriela Ruse [16] 6 6 Vincitore: E. RUSE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Fetecau 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 I. Fetecau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 I. Fetecau 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 I. Fetecau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Fetecau 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 E. Ruse 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Fetecau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Fetecau 15-0 ace 15-15 40-15 1-4 → 2-4 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 I. Fetecau 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 I. Fetecau 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Dalma Galfi vs Jessika Ponchet



WTA Prague 125K Dalma Galfi Dalma Galfi 6 6 Jessika Ponchet Jessika Ponchet 0 2 Vincitore: D. GALFI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Ponchet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Ponchet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 D. Galfi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 J. Ponchet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Ponchet 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Galfi 15-0 30-0 30-15 5-0 → 6-0 J. Ponchet 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 J. Ponchet 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Ponchet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

WTA Prague 125K Georgina Garcia Perez Georgina Garcia Perez 6 3 6 Ekaterine Gorgodze Ekaterine Gorgodze 4 6 1 Vincitore: G. GARCIA PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 G. Garcia Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 E. Gorgodze 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 G. Garcia Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Gorgodze 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Garcia Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Gorgodze 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 G. Garcia Perez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Gorgodze 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Garcia Perez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 E. Gorgodze 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Garcia Perez 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 E. Gorgodze 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Garcia Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-3 → 1-3 E. Gorgodze 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Garcia Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 E. Gorgodze 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Garcia Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 6-4 E. Gorgodze 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 G. Garcia Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 4-4 E. Gorgodze 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 G. Garcia Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 E. Gorgodze 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 G. Garcia Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 E. Gorgodze 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 G. Garcia Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Gorgodze 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. Georgina Garcia Perezvs Ekaterine Gorgodze

2. Harmony Tan vs Conny Perrin



WTA Prague 125K Harmony Tan Harmony Tan 6 6 Conny Perrin Conny Perrin 3 4 Vincitore: H. TAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 C. Perrin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 H. Tan 0-15 df 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Perrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 H. Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Perrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Tan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Perrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Tan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Perrin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Perrin 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 H. Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Perrin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Tan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Perrin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 2-2 H. Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 C. Perrin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 H. Tan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Lea Boskovic vs Ivana Jorovic



WTA Prague 125K Lea Boskovic Lea Boskovic 1 5 Ivana Jorovic Ivana Jorovic 6 7 Vincitore: I. JOROVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 I. Jorovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 L. Boskovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Boskovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Boskovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 L. Boskovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Boskovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Jorovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Boskovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Jorovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 L. Boskovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-4 → 1-5 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Boskovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 I. Jorovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Boskovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Marie Benoit vs [22] Varvara Lepchenko



WTA Prague 125K Marie Benoit Marie Benoit 7 7 Varvara Lepchenko [22] Varvara Lepchenko [22] 6 6 Vincitore: M. BENOIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 df 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Benoit 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 V. Lepchenko 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Benoit 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 M. Benoit 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Benoit 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 V. Lepchenko 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Benoit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Benoit 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Benoit 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Benoit 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Benoit 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Benoit 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Benoit 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 M. Benoit 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

WTA Prague 125K Irina Bara [10] Irina Bara [10] 6 6 Zuzana Zlochova Zuzana Zlochova 2 2 Vincitore: I. BARA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Zlochova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 I. Bara 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Z. Zlochova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 I. Bara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Z. Zlochova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Bara 0-15 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 2-1 Z. Zlochova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 I. Bara 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Z. Zlochova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 I. Bara 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Z. Zlochova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 I. Bara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Z. Zlochova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 I. Bara 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Z. Zlochova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 I. Bara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [10] Irina Baravs Zuzana Zlochova

2. Jana Fett vs [8] Giulia Gatto-Monticone



WTA Prague 125K Jana Fett Jana Fett 5 1 Giulia Gatto-Monticone [8] Giulia Gatto-Monticone [8] 7 6 Vincitore: G. GATTO-MONTICONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Fett 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-4 → 1-5 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Fett 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df df 1-2 → 1-3 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-2 → 1-2 J. Fett 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Fett 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-6 → 5-7 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Fett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Fett 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Fett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Gatto-Monticone 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Fett 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Fett 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. [24] Anna Karolina Schmiedlova vs Sofya Lansere



WTA Prague 125K Anna Karolina Schmiedlova [24] Anna Karolina Schmiedlova [24] 6 6 Sofya Lansere Sofya Lansere 2 2 Vincitore: A. SCHMIEDLOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Lansere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 S. Lansere 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 S. Lansere 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Lansere 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 S. Lansere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Lansere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 S. Lansere 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 S. Lansere 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

4. Dalila Jakupovic vs [2] Elisabetta Cocciaretto



WTA Prague 125K Dalila Jakupovic Dalila Jakupovic 5 0 Elisabetta Cocciaretto [2] Elisabetta Cocciaretto [2] 7 6 Vincitore: E. COCCIARETTO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 D. Jakupovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Jakupovic 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Cocciaretto 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Jakupovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Jakupovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

WTA Prague 125K Seone Mendez Seone Mendez 6 6 Amanda Carreras Amanda Carreras 2 2 Vincitore: S. MENDEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Mendez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Carreras 0-15 0-30 15-30 30-40 4-2 → 5-2 S. Mendez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Carreras 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Mendez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Carreras 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Mendez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Carreras 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Mendez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Carreras 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Mendez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Carreras 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Mendez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Carreras 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 S. Mendez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Carreras 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

1. Seone Mendezvs Amanda Carreras

2. Tena Lukas vs [WC] Nikola Bartunkova



WTA Prague 125K Tena Lukas Tena Lukas 6 6 Nikola Bartunkova Nikola Bartunkova 1 2 Vincitore: T. LUKAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Bartunkova 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 T. Lukas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 T. Lukas 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 N. Bartunkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 T. Lukas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 T. Lukas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Bartunkova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 T. Lukas 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 N. Bartunkova 30-0 40-0 4-0 → 4-1 T. Lukas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 N. Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 T. Lukas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Bartunkova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. Alexandra Cadantu vs Jamie Loeb



WTA Prague 125K Alexandra Cadantu Alexandra Cadantu 2 6 6 Jamie Loeb Jamie Loeb 6 1 1 Vincitore: A. CADANTU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Cadantu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 J. Loeb 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 4-1 → 5-1 A. Cadantu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Loeb 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Cadantu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 J. Loeb 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Cadantu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Loeb 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-1 → 6-1 A. Cadantu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Loeb 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Cadantu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 J. Loeb 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Cadantu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Loeb 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Cadantu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 J. Loeb 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 A. Cadantu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 J. Loeb 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Cadantu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Loeb 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Cadantu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Loeb 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [27] Cagla Buyukakcay vs Grace Min



WTA Prague 125K Cagla Buyukakcay [27] Cagla Buyukakcay [27] 7 6 Grace Min Grace Min 5 4 Vincitore: C. BUYUKAKCAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Min 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 C. Buyukakcay 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-3 → 5-4 G. Min 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Buyukakcay 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Min 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Buyukakcay 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 G. Min 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 G. Min 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Min 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Min 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 C. Buyukakcay 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 G. Min 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Min 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Buyukakcay 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 G. Min 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Buyukakcay 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Min 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Buyukakcay 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

I.CLTK Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Laura Ioana Paar vs Jule Niemeier



WTA Prague 125K Laura Ioana Paar Laura Ioana Paar 6 6 Jule Niemeier Jule Niemeier 3 4 Vincitore: L. PAAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Ioana Paar 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Ioana Paar 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 4-2 → 5-2 L. Ioana Paar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Niemeier 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-2 → 3-2 L. Ioana Paar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 L. Ioana Paar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Ioana Paar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 L. Ioana Paar 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 J. Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 L. Ioana Paar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Niemeier 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Ioana Paar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Niemeier 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Ioana Paar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Nicoleta Dascalu vs Lara Salden



WTA Prague 125K Nicoleta Dascalu Nicoleta Dascalu 6 5 3 Lara Salden Lara Salden 3 7 6 Vincitore: L. SALDEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Dascalu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Salden 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 N. Dascalu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 L. Salden 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 1-5 N. Dascalu 0-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 L. Salden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Dascalu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 0-2 → 1-2 L. Salden 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 N. Dascalu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Salden 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 N. Dascalu 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 L. Salden 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 N. Dascalu 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Salden 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Dascalu 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Salden 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 N. Dascalu 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Salden 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 N. Dascalu 0-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 L. Salden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Dascalu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Salden 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 N. Dascalu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Salden 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Dascalu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 L. Salden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Dascalu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Salden 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Dascalu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 L. Salden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Irene Burillo Escorihuela vs Jessica Pieri



WTA Prague 125K Irene Burillo Escorihuela Irene Burillo Escorihuela 4 5 Jessica Pieri Jessica Pieri 6 7 Vincitore: J. PIERI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 I. Burillo Escorihuela 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 I. Burillo Escorihuela 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 J. Pieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 I. Burillo Escorihuela 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Pieri 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 I. Burillo Escorihuela 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 I. Burillo Escorihuela 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 I. Burillo Escorihuela 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Pieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Burillo Escorihuela 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Pieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 I. Burillo Escorihuela 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Pieri 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 I. Burillo Escorihuela 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-4 → 1-5 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 I. Burillo Escorihuela 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Pieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 I. Burillo Escorihuela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 J. Pieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Andrea Lazaro Garcia vs Lina Gjorcheska



WTA Prague 125K Andrea Lazaro Garcia Andrea Lazaro Garcia 6 6 Lina Gjorcheska Lina Gjorcheska 4 2 Vincitore: A. LAZARO GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Gjorcheska 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 L. Gjorcheska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Gjorcheska 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Gjorcheska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Gjorcheska 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Gjorcheska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Lazaro Garcia 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 L. Gjorcheska 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Gjorcheska 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 L. Gjorcheska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

I.CLTK Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tereza Mrdeza vs [18] Kristina Kucova



WTA Prague 125K Tereza Mrdeza Tereza Mrdeza 4 4 Kristina Kucova [18] Kristina Kucova [18] 6 6 Vincitore: K. KUCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Kucova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Mrdeza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 K. Kucova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 T. Mrdeza 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 K. Kucova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-4 → 2-4 T. Mrdeza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 K. Kucova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Kucova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Mrdeza 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Kucova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Mrdeza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 K. Kucova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 T. Mrdeza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Kucova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 K. Kucova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 1-2 → 1-3 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Kucova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 T. Mrdeza 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. Richel Hogenkamp vs [20] Chloe Paquet



WTA Prague 125K Richel Hogenkamp Richel Hogenkamp 1 6 7 Chloe Paquet [20] Chloe Paquet [20] 6 1 6 Vincitore: R. HOGENKAMP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* df 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* ace 6*-3 6-6 → 7-6 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-6 → 6-6 C. Paquet 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 R. Hogenkamp 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Paquet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 R. Hogenkamp 0-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Paquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Hogenkamp 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Paquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Paquet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 C. Paquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 R. Hogenkamp 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 C. Paquet 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 3-0 → 4-0 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Paquet 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Paquet 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-5 → 1-6 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 C. Paquet 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 R. Hogenkamp 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Paquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Hogenkamp 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Paquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Daria Lopatetska vs [25] Indy de Vroome



WTA Prague 125K Daria Lopatetska Daria Lopatetska 6 6 Indy De Vroome [25] Indy De Vroome [25] 2 3 Vincitore: D. LOPATETSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Lopatetska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 I. De Vroome 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Lopatetska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 I. De Vroome 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 D. Lopatetska 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. De Vroome 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 D. Lopatetska 15-0 15-15 15-30 40-30 0-2 → 1-2 I. De Vroome 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Lopatetska 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. De Vroome 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 ace 5-2 → 6-2 D. Lopatetska 15-0 15-15 15-40 5-1 → 5-2 I. De Vroome 0-15 df 0-30 0-40 4-1 → 5-1 D. Lopatetska 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 I. De Vroome 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Lopatetska 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-0 → 2-1 I. De Vroome 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Lopatetska 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

4. Daniela Seguel vs Katherine Sebov