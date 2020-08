Masters 1000 Cincinnati: Matteo Berrettini con fatica centra gli ottavi di finale

Matteo Berrettini con tanta fatica riesce a conquistare l’appuntamento con gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Cincinnati.

L’azzurro ha sconfitto nella notte italiana al secondo turno Emil Ruusuvuori classe 1999 e n.100 ATP con il risultato di 64 57 64 dopo una battaglia di 2 ore e 40 minuti di partita.

Agli ottavi di finale sfiderà l’americano Reilly Opelka classe 1997 e n.39 ATP.

Nel primo set Berrettini dopo aver mancato quattro palle break tra il primo e terzo gioco e annullate due nel secondo game, sul 2 pari dal 30-15 piazzava il break a 30 (con un rovescio in back in rete del finlandese sulla palla break).

Berrettini poi sul 4 a 2 mancava altre due occasioni per ottenere il doppio break e chiudeva però nel decimo game la frazione per 6 a 4, dopo aver tenuto a 15 il turno di servizio e piazzando sul set point un diritto a metà campo vincente dopo un’ottima prima di servizio.

Nel secondo set l’azzurro avanti per 5 a 3 grazie ad un break nel quinto gioco, sul 5 a 4, 40-30, mancava una palla match con il servizio a disposizione e poi al tiebreak andava subito sotto per 1 a 5, prima di cedere la frazione per 7 punti a 3.

Nel terzo set Matteo sul 5 a 4, senza break, mancava altri 4 match point ma l’appuntamento con la vittoria era solo rimandato di qualche minuto quando sul 6 a 5, 30 pari, l’azzurro conquistava due punti consecutivi, con la complicità del tennista finlandese che commetteva due errori di diritto, conquistando break, set e partita per 7 a 5.