Us Open: Serena Williams e Novak Djokovic sono andati in case in affitto da almeno 50 mila dollari a settimana. Andy Murray “Erano incredibilmente costose e non pensavo avesse senso”

Serena Williams e Novak Djokovic, due dei protagonisti degli US Open di quest’anno, hanno scelto di non alloggiare in uno dei due hotel della bolla che la federazione americana ha allestito per i loro due tornei a New York – Cincinnati e gli US Open – e hanno scelto l’altra opzione che avevano a disposizione: hanno affittato case private nella zona di Long Island.

Le case approvate dall’USTA, che costano tra i 50.000 e i 70.000 dollari a settimana, possono avere all’interno solo persone che sono risultate negative al coronavirus all’ingresso della bolla, con una procedura simile a quella di chi si trova in albergo. Williams e Djokovic hanno dovuto anche noleggiare un sistema di sorveglianza 24 ore su 24 e dare le immagini all’USTA, che può così controllare che nessuno esca all’interno delle stanze se non per allenarsi, giocare o testare per il coronavirus.

“Mi sento più sicuro in questo modo che in un hotel pieno di gente, visti i miei problemi polmonari del passato”, ha confessato la Williams, che ha avuto un’embolia nel 2010 a seguito di una grave emorragia.

Novak Djokovic, invece, ci assicura che non è mai stata presa in considerazione nessun’altra opzione. “Ogni giocatore ha avuto la possibilità di fare un investimento per questo torneo. Per me non c’è mai stata un’altra opzione. È un lusso e ne sono grato”.

Andy Murray, intanto, ironizzava sulla casa e spiegava perché aveva scelto di stare in albergo invece che in una casa in affitto. “Erano incredibilmente costose e non pensavo avesse senso”.

Degli oltre 250 giocatori che gareggeranno in queste quattro settimane, solo otto hanno scelto di affittare una casa a Long Island.