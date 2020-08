Masters 1000 Cincinnati: Bravo Salvo!! Salvatore Caruso si regala l’accesso al tabellone principale. Al primo turno sfiderà Filip Krajinovic

Salvatore Caruso si regala la qualificazione al tabellone principale del torneo Masters 1000 di Cincinnati.

Il tennista siciliano ha sconfitto questa sera al turno decisivo delle qualificazioni l’australiano Jordan Thompson classe 1984 e n.64 ATP con il risultato di 64 64.

L’azzurro sarà al suo 2° Masters 1000 in carriera dopo Roma 2016.

Al primo turno sfiderà Filip Krajinovic.

Da segnalare che Salvatore nel primo parziale dopo aver perso un break di vantaggio nel quarto gioco, piazzava la zampata vincente sul 4 pari quando, dal 30-15, toglieva a 30 il turno di battuta all’aussie che commetteva un fatale doppio fallo proprio sulla palla break.

Nel game successivo Caruso teneva a 30 il turno di servizio e alla seconda palla set a disposizione vinceva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Caruso brekkava in apertura il giocatore australiano e poi nel secondo game, dallo 0-40 era bravo ad annullare tre palle break consecutive ed a tenere la battuta.

Sul 5 a 3 Salvatore mancava una palla match, ma al servizio c’era l’australiano che nel gioco successivo alzava bandiera bianca, lasciando via libera all’azzurro che chiudeva senza problemi la partita per 6 a 4.

ATP Cincinnati Jordan Thompson [7] Jordan Thompson [7] 4 4 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 6 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Thompson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Lo spot di Caruso

