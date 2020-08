Nick Kyrgios attacca di nuovo Novak Djokovic dopo la sua ultima intervista

Nick Kyrgios continua a mostrare la sua insoddisfazione per l’atteggiamento di Novak Djokovic e l’ultima intervista concessa da quest’ultimo, che ha passato in rassegna le polemiche dell’Adria Tour e ha detto di non avere rimpianti e che avrebbe riorganizzato il torneo, ha fatto sì che l’australiano lo accusasse nuovamente.

In una storia sui social network, Nick accusa Novak e tutti coloro che lo hanno accompagnato in quella manifestazione, in un torneo che ha cambiato molto il mondo del tennis per la prevenzione dal Covid-19.