US Open: solo otto giocatori hanno affittato una casa e sono rimasti fuori dagli Hotel “Bolla”

La bolla degli US Open aperta sabato e circa il 90 per cento dei giocatori che prenderanno parte alla gara sono già, secondo la federazione statunitense, chiusi negli hotel dell’organizzazione a Long Island, e da cui possono solo partire per dirigersi al Billie Jean King National Tennis Center, dove si giocheranno gli US Open e i Cincinnati Masters 1000.

In una conferenza stampa, i funzionari dell’USTA hanno rivelato martedì che solo otto tennisti (tre uomini e cinque donne) hanno scelto di affittare una casa, approvata dall’organizzazione, e assunto un sistema di videosorveglianza 24 ore su 24 in modo che l’organizzazione possa controllare gli ingressi e le uscite nell’alloggio.