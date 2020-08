US Open (e Cincinnati) registra un caso positivo di coronavirus

La federazione tennistica statunitense, organizzatrice dei tornei di Cincinnati e US Open di New York, ha annunciato martedì in una dichiarazione che ha registrato un caso positivo di coronavirus nei 1.400 test effettuati in questi primi giorni di ‘bolla’ a Flushing Meadows. Il comunicato stampa rivela che il positivo è stato rilevato in un “non tennista”, non è chiaro se si trattava di un membro del team tecnico, arbitro o altro membro del personale.

Tutti i casi positivi da coronavirus devono isolarsi nella stanza per 10 giorni, e chiunque abbia avuto un contatto dovrà subire un isolamento di 14 giorni, quindi ora dovrà essere compreso se un giocatore sarà interessato da questa situazione.