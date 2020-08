Open Crea 12 agosto 2020: Nel femminile ci saranno anche Rosatello, Brianti e Caregaro

Nell’Open Crea del Country Club Cuneo, che questa settimana mette in campo i tabelloni di 3.a categoria, maschile e femminile, anche la lista del draw in rosa presenta nomi di spicco del panorama internazionale e nazionale. Sono in particolare quelli della lagnaschese Camilla Rosatello, della aostana Martina Caregaro e della sua coach ed ex top 100 Alberta Brianti.

Il torneo è sostenuto da UBI Banca, realtà da sempre vicina ai grandi eventi del territorio.

Un’ulteriore testimonianza del livello tecnico complessivo della rassegna che mette in palio 8000 euro di cui 5000 per il torneo maschile e 3000 per quello femminile. Martina Caregaro è una classe 1992 e vanta in carriera un best ranking di numero 254 WTA. Attualmente è numero 291. Al proprio attivo ha 9 successi in singolare a livello ITF. L’ultimo, il più importante, è arrivato lo scorso anno nel 25.000 $ di Padova, su terra rossa.

Alberta Brianti ha invece 40 anni ed è stata nel 2011 numero 55 del mondo. Nel proprio palmares spicca anche un titolo WTA, colto a Fes nel 2011. Da alcune stagioni segue tecnicamente Martina Caregaro.

Camilla Rosatello giocherà invece quasi in casa a Cuneo, lei che è di Lagnasco e si allena sui campi del Vehementia Tennis Team, ubicati nella stessa località. Attualmente numero 445 WTA, è stata nel 2017 numero 225 in singolare. Ha 25 anni.

Intanto tra i primi promossi allo step successivo del tabellone di 3.a categoria maschile si segnalano Mario Toselli, Lorenzo Scarzello ed Edoardo Basciu, nonché Roberto Viglietti. Saranno cinque i qualificati al termine delle sfide del draw di sezione (3.5 – 3.1). Tra le donne avanza nel torneo di 3.a Cristina Reviglio. Saranno due al termine le qualificate anche in questo caso nel draw 3.5 – 3.1.