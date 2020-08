Us Open: Ecco gli assenti. Rafael Nadal “È una decisione che non volevo prendere, ma sto seguendo il mio cuore”

Rafael Nadal (ATP 2) non parteciperà agli US Open 2020, che si terranno tra il 31 agosto e il 13 settembre. Il mancino di Manacor, campione in carica a Flushing Meadows, ha deciso di non prendere parte al torneo statunitense poiché preoccupato dalla complessa situazione mondiale causata dal coronavirus.

La defezione del 34enne iberico va ad aggiungersi a quelle, già annunciate, degli elvetici Roger Federer (4) e Stan Wawrinka (17), di Fabio Fognini (11), Nick Kyrgios (40) e Jo-Wilfried Tsonga (49). Saranno invece presenti, tra gli altri, Novak Djokovic (1) e Dominic Thiem (3).

Dichiara Nadal: “Ho deciso di non partecipare agli US Open. La situazione deò coronavirus in tutto il mondo rimane difficile, con epidemie che sembrano fuori controllo. Sappiamo che il programma di questo finale di stagione dopo cinque mesi senza giocare è una barbaria, ma ringrazio le organizzazioni, soprattutto l’USTA, per gli sforzi per far sì che i tornei si svolgano”, ha confessato su Instagram.

Nadal assicura che non ha preso questa decisione alla leggera. “È una decisione che non volevo prendere, ma sto seguendo il mio cuore. Per ora, preferisco non viaggiare”.