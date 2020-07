Challenger Todi: Entry list e Presentazione del torneo. Al via tra gli altri Seppi, Mager, Travaglia e Delbonis

Il circuito internazionale maschile riparte con il botto. Gli Internazionali di Tennis Città di Todi, in programma da sabato 15 a domenica 23 agosto, saranno un ATP Challenger 100 con un’entry list entusiasmante. Cresce di livello, quindi, il torneo che andrà in scena al Tennis Club Todi 1971, sede dei Campionati Italiani Assoluti a giugno e adesso circolo che ospiterà il primo torneo internazionale maschile post lockdown.

Le stelle del torneo – Diramata l’entry list sono ben 6 i top 100 iscritti agli Internazionali di Tennis Città di Todi. Balza all’occhio il nome di Andreas Seppi: icona del tennis italiano, il trentaseienne di Bolzano è oggi numero 88 del mondo, con best ranking di numero 18 ATP. Il Davis man azzurro sarà uno dei favoriti, assieme a Stefano Travaglia (86 ATP), Gianluca Mager (79 ATP) e l’argentino Federico Delbonis (78 ATP). Iscritti anche lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 99 del mondo, e Salvatore Caruso, 100. Ma non finisce qui. Al Tennis Club Todi 1971 sono attesi anche atleti del calibro di Marco Cecchinato, semifinalista del Roland Garros 2018, Pedro Sousa, finalista dell’ATP 250 di Buenos Aires a febbraio, l’intramontabile Paolo Lorenzi e tanti altri protagonisti del circuito maggiore nelle ultime stagioni.

Marcora: “Complimenti a MEF Tennis Events” – Pronto a dire la sua nel tabellone principale Roberto Marcora, estasiato dalla qualità degli iscritti: “Il livello dell’entry list è impressionante. Sembra un torneo ATP, ma da un certo punto di vista me lo aspettavo. Quella settimana ci sono solo due tornei in tutto il mondo (l’altro è il Challenger di Praga, ndr), il montepremi è alto ($104.160, ndr) e gli sforzi di MEF Tennis Events, che è riuscito a farlo diventare ATP Challenger 100, saranno ripagati. Sono stati bravissimi a sfruttare l’occasione, ricordo che se ne parlava già durante i Campionati Italiani Assoluti. Sarà una guerra, mi aspetto anche risultati particolari considerando la lunghissima pausa dell’attività internazionale: è una situazione inedita per tutti, sarà avvantaggiato chi riuscirà ad entrare in campo con la giusta attitudine mentale”.

Challenger Todi in programma dal prossimo 17 Agosto

Bagnis, Facundo ARG 134

Lorenzi, Paolo 121

Carballes Baena, Roberto ESP 99

Mager, Gianluca 79

Caruso, Salvatore 100

Marcora, Roberto 158

Cecchinato, Marco 113

Menezes, Joao BRA 185

Cressy, Maxime USA 164

Popyrin, Alexei AUS 103

Delbonis, Federico ARG 78

Rodionov, Jurij AUT 166

Gaio, Federico 130

Seppi, Andreas 88

Giannessi, Alessandro 160

Sousa, Pedro POR 110

Giustino, Lorenzo 153

Stebe, Cedrik-Marcel GER 133

Gomez, Emilio ECU 151

Taberner, Carlos ESP 175

Hanfmann, Yannick GER 143

Travaglia, Stefano 86

Hoang, Antoine FRA 136

Vilella Martinez, Mario ESP 188

Lacko, Lukas SVK 172

Alternates

1. Janvier, Maxime (2) FRA 191

2. Ferreira Silva, Frederico (2) POR 193

3. Collarini, Andrea (1) ARG 198

4. Marchenko, Illya (1) UKR 200

5. Ymer, Elias (2) SWE 201

6. Ficovich, Juan Pablo (1) ARG 205

7. Benchetrit, Elliot (1) FRA 208

8. Olivo, Renzo (1) ARG 209

9. @ Kavcic, Blaz (2) SLO 209

10. Lestienne, Constant (2) FRA 210

11. Broady, Liam (1) GBR 211

12. Zapata Miralles, Bernabe (1) ESP 212

13. Robredo, Tommy (1) ESP 214

14. Bemelmans, Ruben (2) BEL 215

15. Otte, Oscar (2) GER 217

16. Altmaier, Daniel (1) GER 219

17. Cid Subervi, Roberto (1) DOM 221

18. Viola, Matteo (1) 222

19. Mena, Facundo (1) ARG 223

20. Vatutin, Alexey (3) RUS 227 5

21. Gaston, Hugo (1) FRA 228

22. Kolar, Zdenek (2) CZE 229

23. Trungelliti, Marco (1) ARG 231

24. Kuhn, Nicola (2) ESP 232

25. Kamke, Tobias (2) GER 233

26. Moroni, Gian Marco (1) 236

27. Brown, Dustin (1) GER 239

28. @ De Greef, Arthur (2) BEL 239

29. Blanch, Ulises (2) USA 242

30. Grenier, Hugo (2) FRA 243