Andy Murray pronto per giocare Cincinnati e Us Open

Il tennista britannico Andy Murray ha già elaborato un piano per suo il ritorno nel circuito ATP e, in particolare, per i tornei di Cincinnati e gli US Open.

Secondo il giornalista Stuart Fraser Andy Murray ha in programma di giocare gli US Open (se il torneo si svolgerà ovviamente).

Murray dovrebbe recarsi a New York per giocare il torneo di Cincinnati una settimana prima e potrebbe anche giocare le qualificazioni invece di avere una wild card per il tabellone principale.