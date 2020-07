Dominic Thiem: “E’ ora che il circuito torni alla normalità”. Si agli Us Open

Il tennista austriaco Dominic Thiem è stato pesantemente criticato per non essere stato ricettivo ad aiutare i tennisti in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus e dice di non aver cambiato idea.

“Quello che ho detto è che ci sono colleghi nel circuito future che non sono professionisti a livello di condotta e non credo che queste persone meritino alcun tipo di supporto, ma naturalmente ce ne sono altri che lo meritano. Non cambierò mai idea su questo.”

Dominic Thiem ribadisce inoltre che giocherà gli US Open, dopo che l’organizzazione del Grande Slam ha già dato assicurazione che l’evento si terrà anche dopo che l’ATP di Washington è stato cancellato nelle ultime ore:

“Se si giocherà l’US Open 2020, sarò’ al via”. È ora che il circuito torni alla normalità. Il tennis deve adattarsi a questa situazione estrema e tornare progressivamente alla normalità”.