Leonardo Mayer: “Abbiamo un disperato bisogno di giocare di nuovo”.

Leonardo Mayer, ex top 25 mondiale e attualmente al 118° posto nella classifica ATP, ha svelato questa domenica il complicato momento che i tennisti affrontano, in particolare i sudamericani, un’area del globo che rimane totalmente confinata e dove la stragrande maggioranza dei giocatori non è ancora in grado di allenarsi.

“In questo sport e tutto è molto difficile perché i giocatori sono molti, provengono da molti paesi e i tornei sono tutti in luoghi diversi. Inoltre, non siamo abituati a queste lunghe soste, è uno sport in cui gareggiamo molto durante tutto l’anno e questa sosta ci sembra eterna. Economicamente, è molto difficile perché se non giochiamo, non guadagniamo, non è come una squadra di calcio. Qui non c’è stipendio”.