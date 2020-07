Kohlschreiber preoccupato per la situazione a New York

Philipp Kohlschreiber e’ preoccupato per la situazione a New York e pensa che gli US Open causeranno un certo numero di casi di coronavirus e non è ancora sicuro se giocherà il torneo. L’esperto tennista tedesco ha addirittura usato il termine “incendio boschivo” quando ha parlato di ciò che potrebbe accadere a New York.

“Ci sono ancora molte domande sul fatto se giocheremo o meno gli US Open in questa stagione. In questi giorni ci sono molte persone infette e il rischio di essere contagiati è molto alto. Molti giocatori hanno deciso di non giocare e bisogna rispettare questa decisione. Non ho ancora deciso io , ma lo farò questa settimana. So che poco più della metà del circuito dice che non è il momento giusto per giocare gli US Open. Vedremo cosa succederà”, ha dichiarato il tedesco.

Kohli pensa che sarà un disastro se qualcuno prenderà il virus a New York. “Se per caso qualcuno prenderà il coronavirus sarà terribile. Potrebbe diffondersi tra di noi e sarebbe come un incendio boschivo. Non sappiamo quante persone dovranno essere positive per la sospensione del torneo. Ci hanno assicurato la sicurezza, ma sentendo le ultime notizie, non sappiamo cosa accadrà realmente”.