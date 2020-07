La Federazione francese lancia un messaggio dopo le polemiche su Djokovic e Adria Tour: “Il tennis deve essere unito”

Il presidente della Federazione francese di Tennis Bernard Giudicelli ha chiesto unità nel mondo del tennis in un momento così difficile e ha parlato anche dell’Adria Tour.

“Quando ho letto tutte le critiche rivolte all’Adria Tour e alla Federazione croata, mi è sembrato tutto molto ingiusto. In questo momento, il tennis ha bisogno di unità e, in tal senso, non ho motivo di parlare male di Novak Djokovic”.

L’Adria Tour è stato il bersaglio di molti commenti negativi dopo che il torneo è stato giocato senza distanziamento sociale, principalmente dopo che Djokovic e altri giocatori sono risultati positivi al Covid-19.

Ricordiamo che Bernard Giudicelli, è uno degli organizzatori del Roland Garros che si svolgerà nel prossimo mese di settembre.