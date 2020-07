CTRE Cup 2020: Mager, Seppi, Travaglia e Giannessi in scena a Reggio Emilia dal 16 al 18 luglio

Il Circolo Tennis Reggio Emilia ospiterà, dal 16 al 18 luglio 2020, la prima edizione della CTRE Cup, torneo d’esibizione al quale parteciperanno quattro tennisti azzurri divisi in due squadre. Andreas Seppi e Stefano Travaglia faranno parte del team capitanato da Simone Vagnozzi, Gianluca Mager e Alessandro Giannessi giocheranno invece sotto la supervisione del capitano Flavio Cipolla. Nei tre giorni di sfide, si disputeranno quattro singolari ed un doppio proprio come in un vero incrocio di Coppa Davis: il CT Reggio, tra le altre cose, ospitò a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 proprio due sfide della Nazionale azzurra nella competizione a squadre (Italia-Unione Sovietica nel 1968 e Italia-Bulgaria nel 1973).

L’evento si svolgerà, ovviamente, nel totale rispetto delle norme anti-COVID: l’ingresso alla struttura sarà permesso a poco più di 250 persone (a patto che siano associate al circolo).

CTRE CUP 2020 – IL PROGRAMMA:

16 LUGLIO – Ore 17: Travaglia vs Giannessi | Ore 19: Seppi vs Mager

17 LUGLIO – Ore 17: Seppi vs Giannessi | Ore 19: Travaglia vs Mager

18 LUGLIO – Ore 10.30: Seppi/Travaglia vs Giannessi/Mager