Wimbledon non avrà un’assicurazione contro la pandemia nel 2021: “È impossibile”

Il torneo di Wimbledon ha sorpreso tutti e tutto quando ha annunciato di avere un’assicurazione contro la pandemia dopo che l’evento è stato annullato a causa della pandemia di coronavirus.

L’amministratore delegato del Grande Slam londinese Richard Lewis ammette, tuttavia, che nel 2021 lo scenario sarà molto diverso in quanto è “impossibile” per il torneo avere di nuovo tale assicurazione nella congiuntura attuale:

“E’ impossibile (avere un’assicurazione contro la pandemia) nella situazione attuale (…) Credo di essere stato chiaro sulla cancellazione del torneo: abbiamo cancellato il torneo perché dovevamo farlo. Non ci potevano essere né se né ma. Non credo che la questione assicurativa sarà così rilevante. Quest’anno non è stato assolutamente rilevante. Se ci fossero state le condizioni il torneo si sarebbe svolto lo stesso con o senza assicurazione ma non c’erano le condizioni per disputare il torneo quest’anno”, ha dichiarato al quotidiano Metro.

Tuttavia, Richard Lewis ha parlato anche dell’edizione 2021 del torneo di Wimbledon e ammette che il futuro a lungo termine è più importante:

“Penso che con la mancanza di un’assicurazione contro la pandemia l’anno prossimo, Wimbledon farà ciò che è giusto per il torneo nel lungo termine. Non penseremo mai nel breve termine”, ha dichiarato.