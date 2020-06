Guido Pella durissimo verso Novak Djokovic: “Ha “giocato” con la salute di molte persone e ha superato il limite” e poi sul suo futuro “Non ho il conto in banca di Novak Djokovic, ma non voglio correre rischi per la salute in cambio di denaro”

Il tennista argentino Guido Pella ha rilasciato un’intervista dove ha parlato degli ultimi eventi nel mondo del tennis che hanno finito, tra l’altro, per dare la positività a Novak Djokovic al Covid-19.

“Nonostante le buone intenzioni di Djokovic, non è giusto organizzare un torneo mentre il mondo sta attraversando una pandemia su scala globale. Ha “giocato” con la salute di molte persone e ha superato il limite. Ha mancato di rispetto al mondo del tennis e a tutto il pianeta”, ha dichiarato il mancino argentino.

“I video che abbiamo visto di lui che ballava in un locale notturno non aiutano. Non so come uscirà da questa situazione. Dovremo vedere se il circuito tornerà dopo questo. Sarà difficile non prendere il virus agli US Open. Se vado a New York e prenderò il virus, chi si prenderà cura di me? Non so cosa fare. Se non andrò agli US Open, dovrò pensare ad appendere la racchetta. Ci sono molte domande aperte. Voglio e ho bisogno di lavorare. Non ho il conto in banca di Novak Djokovic, ma non voglio correre rischi per la salute in cambio di denaro. Preferirei essere sano piuttosto che infettarmi e passare 60 giorni in ospedale”.