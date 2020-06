L’agente di Grigor Dimitrov: “Se qualcuno si avvicina e ti saluta calorosamente dovremmo indossare la mascherina e dire di no. Eppure, abbiamo fatto tutti lo stesso errore, non siamo stati disciplinati come avremmo dovuto”

Georgi Stoimenov, agente di Grigor Dimitrov, giocatore che è risultato positivo al coronavirus, ha confessato ad un programma russo che i giocatori dell’Adria Tour non sono stati così disciplinati come avrebbero dovuto.

“E’ un argomento delicato. Se qualcuno si avvicina e ti saluta calorosamente dovremmo indossare la mascherina e dire di no. Eppure, abbiamo fatto tutti lo stesso errore, non siamo stati disciplinati come avremmo dovuto. Eravamo costantemente circondati da persone. Tutte le persone che hanno avuto contatti con Grigor sono risultate negative, e in questo senso non conosco le “regole” per la diffusione del virus. Anch’io sono stato con lui per molto tempo, ma sono negativo”.

L’agente del tennista bulgaro Grigor Dimitrov assicura che il tennista sta bene:

“Grigor sta bene, si sta riprendendo lentamente. Ieri non aveva più i sintomi del giorno prima. Naturalmente era un po’ spaventato, ma col tempo è migliorato. Quando è tornato a Monaco non si sentiva bene e ha deciso di fare un test. Infatti, non ha fatto un test sul Covid-19, ma un controllo generale ed è stato allora che hanno visto che aveva il virus (…) Penso che Grigor stia bene e, in questo senso, mi aspetto un rapido recupero”.