Breaking News: Anche Borna Coric risultato positivo al Coronavirus: ” mi spiace di aver causato involontariamente un danno a qualcuno”

Anche Borna Coric è risultato positivo al Covid-19 dopo Grigor Dimitrov. Borna ha anche disputato un incontro a Zara con Dimitrov che si era ritirato per un malessere generale. Poi la scoperta della positività al coronavirus.

“Volevo informarvi che sono risultato positivo al COVID-19. Voglio assicurarmi che chiunque sia venuto a contatto con me negli ultimi giorni si sottoponga al test! Sono davvero dispiaciuto per i danni che potrei aver causato. Mi sento bene e non ho sintomi. Rimanete al sicuro e in salute“.

La partita con Dimitrov a Zara