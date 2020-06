Campionati Italiani Assoluti: il tabellone delle qualificazioni maschili. Fonio numero uno del seeding

E’ stato reso noto il tabellone maschile delle qualificazioni ai Campionati Italiani Assoluti: quarantotto giocatori ai nastri di partenza, alle prime sedici teste di serie è stato assegnato un bye al primo turno. Il numero uno del seeding è Giovanni Fonio, il cui esordio sarà contro il vincente della sfida tra Taddia e Vincent Ruggeri, mentre il numero due è Erik Crepaldi, atteso dallo scontro con chi uscirà vincitore dal match tra Lulli e D’Agostino.

Le otto wild card per il tabellone cadetto sono state concesse a Vincent Ruggeri, Orso, Tresca, Malgaroli, Parenti, Ferrari, De Bernardis e Lulli.

TABELLONE MASCHILE – QUALIFICAZIONI:

(1) Fonio vs BYE

Taddia vs (WC) Vincent Ruggeri

(16) Bolla vs BYE

De Giorgio vs (WC) Orso

(8) Roncalli vs BYE

Arnaldi vs (WC) Tresca

(9) Petrone vs BYE

(WC) Malgaroli vs Pontoglio

(4) Rondoni vs BYE

Baldoni vs (WC) Parenti

(13) Di Nicola vs BYE

(WC) Ferrari vs Passaro

(5) Galoppini vs BYE

Potenza vs Gramaticopolo

(12) Bocchi vs BYE

Gigante vs Ceppellini

Pecci vs (WC) De Bernardis

(11) Miceli vs BYE

Di Nocera vs Catani

(6) Giacomini vs BYE

Campana vs Frinzi

(14) Noce vs BYE

Ortenzi vs Calvano

(3) Capecchi vs BYE

Mosciatti vs De Rossi

(10) Guerrieri vs BYE

Picchione vs Lavagno

(7) Ricca vs BYE

Procopio vs Cacciapuoti

(15) F. Arnaboldi vs BYE

Lulli vs (WC) D’Agostino

(2) Crepaldi vs BYE