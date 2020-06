Roland Garros, Madrid e Roma confermate a settembre e con una parziale presenza di pubblico

In questa folle anno della stagione post-pandemica, la stagione europea su terra si è spostata da maggio e giugno a settembre e ottobre. Non appena gli US Open finiranno, l’attenzione si concentrerà sulla terra europea, con i primi tre tornei che si disputeranno quattro mesi dopo la data prevista.

E’ improbabile che tutti i tennisti possano giocare ogni settimana, ma l’intenzione degli organizzatori è quella di organizzare gli eventi nel modo più normale possibile e con una minima presenza di pubblico sugli spalti.

Non si sa ancora quanti, ma le tre organizzazioni prevedono che l’evoluzione della situazione pandemica nei rispettivi paesi sarà favorevole a un numero limitato di spettatori sarà possibile inserire negli stadi, nel rispetto della distanza sociale.

Neanche la presenza di giornalisti, ballboys e giudici di linea è esclusa, a differenza di quanto accadrà agli US Open.