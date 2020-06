Us Open: Serena Williams ci sarà

Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grand Slam, ha appreso questo martedì che avrà un’altra opportunità di ‘attaccare’ il record di Margaret Court dal 31 agosto, con gli US Open di quest’anno confermati per le date originali, anche se a porte chiuse e con una serie di misure di sicurezza speciali.

La stampa americana assicura che la Williams ha mostrato interesse a partecipare alla gara di New York, indipendentemente dalla necessità di fare dei cambiamenti per l’Emergenza Covid-19.

Serena è di solito accompagnata da una squadra numerosa – e dalla famiglia – in tutti i suoi tornei e quest’anno dovrà ripensare a questa situazione.

La presenza della Williams agli US Open è considerata fondamentale per il successo del torneo, che sa già che non potrà contare sull’infortunato Roger Federer. Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno già mostrato poco sostegno per andare a New York in questo momento, ma nessuno ha chiuso la porta alla partecipazione all’evento.

Tra le migliori tenniste WTA, Simona Halep ha già dichiarato di non avere alcuna intenzione di giocare, mentre giocatrici come Karolina Pliskova o Garbiñe Muguruza hanno sostenuto la decisione di tenere gli US Open.