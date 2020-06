Tomas Muster: “Ancora oggi non capisco perché Thiem mi abbia licenziato”

Thomas Muster, ex numero uno del mondo, è stato congedato dalla squadra di Dominic Thiem dopo due settimane di collaborazione. Il 26enne austriaco ha deciso di lavorare all’inizio di quest’anno con il leggendario tennista, ma le cose non sono andate bene.

“Dominic è un ragazzo fantastico, ma la nostra chimica non è stata buona. Ancora oggi non capisco perché Thiem mi abbia licenziato. Lui ha preso la decisione nel bel mezzo di un torneo e io l’ho trovato un po’ freddo, ma le cose stanno così. Non abbiamo mai litigato o ci siamo scambiati parole pesanti. È stato tutto civile”, ha confessato Tomas in un’intervista con ‘Kronen Zeitung.

E Muster vorrebbe ancora lavorare con un altro giocatore? “Con Thiem è stato diverso perché era una persona che avevo seguito per un po’ e che mi piaceva. Era l’unico tennista con cui ero interessato a lavorare”.