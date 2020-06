Risultati e Incontri di Esibizione (11 Giugno 2020)

Questi i risultati di tutti gli incontri di esibizione disputati oggi. I punteggi si riferiscono ai set.

11 Giugno

ESIBIZIONE – UOMINI: DTB German Pro Series (Germania), terra battuta

10:00Rehberg M. H. (Ger) – Simon T. (Ger) -:-

10:00Sanchez Martinez B. (Ger) – Heller P. (Ger) -:-

10:00Welte M. (Ger) – Krawietz K. (Ger) -:-

10:00Wiskandt M. (Ger) – Wehnelt K. (Ger) -:-

10:30Altmaier D. (Ger) – Gerch L. (Ger) -:-

10:30Fanselow S. (Ger) – Negritu Ch. (Ger) -:-

10:30Jahn J. (Ger) – Moeller M. (Ger) -:-

10:30Torebko P. (Ger) – Wessels L. (Ger) -:-

14:00Gojowczyk P. (Ger) – Masur D. (Ger) -:-

14:00Hanfmann Y. (Ger) – Bachinger M. (Ger) -:-

14:00Otte O. (Ger) – Lenz J. (Ger) -:-

14:00Struff J-L. (Ger) – Rosenkranz M. (Ger) -:-

15:00Haerteis J. (Ger) – Lipp M. (Ger) -:-

15:00Maden Y. (Ger) – Florig P. (Ger) -:-

15:00Marterer M. (Ger) – Guttau N. (Ger) -:-

15:00Stebe C-M. (Ger) – Ehrenschneider N. (Ger) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Exo-Tennis (Germania), cemento

10:00Naw H. (Syr) – Puetz T. (Ger) -:-

11:30Gelhardt L. (Ger) – Schmitz C. (Ger) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: International Tennis Series (Mondo), cemento

23:30RinviataBlanch U. (Usa) – Heck C. (Can) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: MatchPlay 120 (USA), cemento

01:00Escobedo E. (Usa) – Giron M. (Usa) 1:2

ESIBIZIONE – UOMINI: Others matches (Mondo)

23:00Tripolskiy S. (Rus) – Povalishnikov P. (Rus) 0:3

23:10Ichshenko D. (Blr) – Basalyha T. (Blr) 0:2

23:30Vysochin P. (Rus) – Muzyka D. (Ukr) 0:2

00:25Zaharkin D. (Rus) – Abramov E. (Rus) 2:0

00:30Riman E. (Blr) – Hursan J. (Ukr) 2:0

03:15Gumenyuk R. (Blr) – Riman E. (Blr) 2:0

04:30Kolyshkov G. (Blr) – Firsin G. (Blr) 2:1

05:05Potts C. (Nzl) – Statham O. (Nzl) 0:2

06:00RinviataReynolds R. (Nzl) – Reynolds F. (Nzl) -:-

06:05Benn S. (Nzl) – Reynolds F. (Nzl) 0:2

06:20Predushchenko E. (Blr) – Torsunov I. (Blr) 2:0

Set 2Lymar D. (Ukr) – Sanchenko D. (Ukr) 1:0 (7:5,0:0)

Set 2Bogdanov M. (Rus) – Stepin A. (Rus) 0:1 (4:6,1:3)

Set 2Kshenin A. (Rus) – Shutov E. (Rus) 1:0 (6:4,2:0)

Set 2Muzychko A. (Ukr) – Fedotov I. (Blr) 0:1 (3:6,0:0)

07:20RinviataTearney F. (Nzl) – Sisam M. (Nzl) -:-

Set 2Reynolds R. (Nzl) – Sisam M. (Nzl) 0:1 (0:6,1:1)

Set 1Sharlay S. (Blr) – Riman E. (Blr) 0:0 (1:0)

08:00Hunt A. (Nzl) – Statham J. (Nzl) -:-

08:20Slobodchikov R. (Rus) – Vilella M. M. (Esp) -:-

08:30Kanev G. (Bul) – Mirchev R. (Rus) -:-

09:00Furness E. (Fra) – Tchoutakian M. (Fra) -:-

09:00Georgiev I. (Rus) – Tanev B. (Rus) -:-

09:00Kolasinski F. (Pol) – Galka J. (Pol) -:-

09:00Manafov V. (Ukr) – Krutykh O. (Ukr) -:-

09:00Pla Malfeito J. (Esp) – Diez S. (Can) -:-

10:00Krumich M. (Cze) – Kodat T. A. (Usa) -:-

10:00Oswald P. (Aut) – Neuchrist M. (Aut) -:-

10:00Paroulek T. (Cze) – Jenicek J. (Cze) -:-

10:00Pavlasek A. (Cze) – Lehecka J. (Cze) -:-

10:00Yordanov Y. (Bul) – Georgiev A. (Bul) -:-

10:20Gajewski K. (Pol) – Wojcik Y. (Sui) -:-

10:30Petit G. (Fra) – Reymond A. (Fra) -:-

11:00Dorozhkin S. (Rus) – Lutkovskii S. (Rus) -:-

11:00Oswald P. (Aut) – Thiem M. (Aut) -:-

11:00Pla Malfeito J. (Esp) – Zapata Miralles B. (Esp) -:-

11:00Prihodko O. (Ukr) – Bielinskyi V. (Ukr) -:-

11:30Dimov D. (Rus) – Todorov T. (Rus) -:-

11:30Paulson A. (Cze) – Nouza P. (Cze) -:-

11:30Rosol L. (Cze) – Gengel M. (Cze) -:-

11:30Safranek V. (Cze) – Kopriva V. (Cze) -:-

11:30Satral J. (Cze) – Vesely J. (Cze) -:-

11:30Stanek R. (Cze) – Svrcina D. (Cze) -:-

11:30Styler O. (Cze) – Pospisil J. (Cze) -:-

11:30Trinker J. (Aut) – Novak D. (Aut) -:-

11:40Martos Gornes S. (Esp) – Giustino L. (Ita) -:-

11:40Wozniak M. (Pol) – Mikula M. (Pol) -:-

12:00Eysseric J. (Fra) – Laurent T. (Fra) -:-

12:00Kopp S. (Aut) – Neuchrist M. (Aut) -:-

12:20Martin Tiffon P. (Esp) – Diez S. (Can) -:-

12:30Ovchinnikov V. (Rus) – Evloev T. (Rus) -:-

13:00Forejtek J. (Cze) – Poljak D. (Cze) -:-

13:00Hassan B. (Ger) – Choinski J. (Gbr) -:-

13:00Jirousek T. (Cze) – Konecny M. (Cze) -:-

13:00Mashtakov N. (Ukr) – Baklanov G. (Ukr) -:-

13:00Ofner S. (Aut) – Neumayer L. (Aut) -:-

13:00Vrbensky M. (Cze) – Nejedly P. (Cze) -:-

13:30Baichev B. (Rus) – Apostolov V. (Rus) -:-

13:30Escoffier A. (Fra) – Gautier A. (Fra) -:-

13:40Martos Gornes S. (Esp) – Vilella M. M. (Esp) -:-

14:00Dorozhkin S. (Rus) – Lutkovskii R. (Rus) -:-

14:30Simov T. (Bul) – Mitev K. (Bul) -:-

15:00Deviatiarov M. (Ukr) – Shumeiko P. (Ukr) -:-

15:30Abazov A. (Rus) – Saplin K. (Rus) -:-

16:00Cid Subervi R. (Dom) – Fratangelo B. (Usa) -:-

17:00Komarov K. (Rus) – Ovchinnikov V. (Rus) -:-

18:30Evloev T. (Rus) – Abazov A. (Rus) -:-

20:00Blanch U. (Usa) – Karlovskiy E. (Rus) -:-

20:00Komarov K. (Rus) – Denisov I. (Rus) -:-

21:30Ilyukhin D. (Rus) – Lutkovskii S. (Rus) -:-

00:05Querrey S. (Usa) – Svajda Z. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: TSS Tour (Serbia), terra battuta

11:00Petrovic D. (Srb) – Milojevic N. (Srb) -:-

12:30Dzumhur D. (Bih) – Krstin P. (Srb) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: MatchPlay 120 (USA), cemento

20:00Pegula J. (Usa) – Rogers S. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: Others matches (Mondo)

23:10RinviataKhazaniuk D. (Isr) – Sewing S. (Usa) -:-

23:35Montez P. (Usa) – Chang H. (Usa) 0:2

05:15Rafalskaya A. (Blr) – Paluyanchyk A. (Rus) 1:2

09:30Lechemia E. (Fra) – Rame A. (Fra) -:-

10:00Bartunkova N. (Cze) – Fruhvirtova L. (Cze) -:-

10:00Hindova D. (Cze) – Fruhvirtova B. (Cze) -:-

10:00Miklova B. (Cze) – Maleckova J. (Cze) -:-

10:00Palicova B. (Cze) – Gadient N. (Sui) -:-

10:00Vondrousova M. (Cze) – Krejcikova B. (Cze) -:-

11:00Komardina A. (Rus) – Cascino E. (Fra) -:-

11:30Kilnarova M. (Cze) – Markova J. (Cze) -:-

11:30Laboutkova A. (Cze) – Vlckova K. (Cze) -:-

13:00Muchova K. (Cze) – Siniakova K. (Cze) -:-

14:00Sugnaux T. (Sui) – Monnet C. (Fra) -:-

15:30Romeo C. (Fra) – Pribylova A. (Rus) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: TSS Tour (Serbia), terra battuta

09:30InterrottaMalesevic T. (Srb) – Radivojevic L. (Srb) 0:0

09:30Senic N. (Srb) – Milovanovic E. (Srb) -:-

ESIBIZIONE – DOPPIO UOMINI: Others matches (Mondo)

08:40Benn S./Tearney F. – Reynolds F./Whaanga Z. -:-

09:20Alexander M./Venus M. – Rowe D./Statham J. -:-

ESIBIZIONE – DOPPIO DONNE: Others matches (Mondo)

13:00Kvitova P./Strycova B. – Kolodziejova M./Maleckova J. -:-