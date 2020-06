La riunione dei giocatori: Sono tre gli scenari possibili per la ripartenza. Possibile anche la cancellazione degli Us Open

I tennisti professionisti si sono incontrati questo mercoledì attraverso Zoom dove hanno discusso su alcuni argomenti chiave del futuro del tennis e degli US Open in particolare.

L’incontro aveva lo scopo di confermare le voci che si erano diffuse nei giorni scorsi e ci sono idee che stanno già cominciando a prendere forza ma non sono ufficiali:

Tra le notizie principali ci sono lo svolgimento degli US Open senza le qualificazioni con la riduzione del doppio che passa da 64 a 24 tennisti.

Inoltre, è stata discussa la possibilità di voli charter dagli Stati Uniti verso l’Europa ed è stato anche discusso l'”obbligo” per ogni giocatore di essere accompagnato da una sola persona del team tecnico.

Si è parlato anche della possibilità che il torneo di Cincinnati si giochi a New York e senza qualificazioni e c’è la possibilità che gli US Open si svolgano, ma sempre a porte chiuse e con il 95% del montepremi del 2019. Previsto anche lo scenario peggiore che è la cancellazione di entrambi gli eventi. Va notato che la maggior parte dei giocatori sono contro il confinamento a New York, cosa che sta generando qualche polemica.