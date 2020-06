Goran Ivanisevic su Roger Federer: “ Mi dispiace ma credo che Roger non vincerà più un Major”

Goran Ivanisevic – coach di Novak Djokovic – ha pochi dubbi sul ritorno alla vittoria in uno Slam di Roger Federer. «Mi dispiace ma credo che Roger non vincerà più un Major. Non dico che sia finito, ma purtroppo non può riuscire a diventare più giovane. E credo che Rafa batterà il suo record di 20 Slam».

Il 48enne di Spalato è sicuro che il suo assistito sia pronto a infrangere ogni record: «L’ho già detto e ne sono convinto, Novak è il giocatore più forte di sempre. Se sta bene è praticamente imbattibile, è l’unico che può pensare di completare un Calendar Slam. Credo che raggiungerà e supererà tutti i record nel giro di un paio d’anni al massimo».