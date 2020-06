Valencia Tennis Challenge di Alicante: Tutti i giocatori hanno dovuto fare due test Covid-19

Pablo Andujar, Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista Agut e Alex De Minaur, i quattro tennisti che partecipano al Valencia Tennis Challenge di Alicante, sono stati testati due volte prima della competizione e sono stati autorizzati a competere solo dopo aver presentato due risultati negativi a COVID- 19.

“Dobbiamo indossare le mascherina prima di andare in campo e controllare la temperatura ad ogni incontro. Inoltre, il tennis è uno sport più sicuro degli altri, perché siamo lontani gli uni dagli altri. Tutti abbiamo dovuto fare due test e dare il risultato negativo. Siamo in buona salute “, ha rivelato Pablo Andujar in dichiarazioni a” Cadena Cope “.

La Spagna è stata uno dei paesi più colpiti dal coronavirus, con oltre 288 mila casi e oltre 27 mila vittime.

ESIBIZIONE – UOMINI: Region of Valencia (Spagna), terra battuta

De Minaur A. (Aus) – Andujar P. (Esp) 62 63

Carreno-Busta P. (Esp) – Bautista R. (Esp) 46 46