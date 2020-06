La proposta di Donna Vekic per i tornei dello Slam

La tennista croata Donna Vekic ha rilasciato un’intervista ad un podcast croato in cui sostiene una nuova soluzione per il circuito maschile, in particolare nei tornei del Grande Slam.

“Quando i migliori al mondo giocano uno contro l’altro, nessuno si lamenta perché lo spettacolo è garantito, ma nei primi turni ci sono incontri molto lunghi che condizionano tutto. Se esci dal campo intorno a mezzanotte perché prima c’era una partita di primo turno che è stata decisa in cinque set arrivano delle problematiche”.

Donna Vekic rende quindi nota la sua proposta per i circuiti maschili e femminili:

“Non credo che ci siano molte persone che vogliano vedere partite che si allungano così tanto e che finiscano a tarda sera. In tal senso, la mia proposta è quella di giocare al meglio dei tre set nei primi quattro turni e dai quarti di finale in poi, di giocare al meglio dei cinque set”.