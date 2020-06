Marion Bartoli e le disuguaglianze del circuito: “Federer è lo sportivo più pagato al mondo, guadagnando 100 milioni di dollari all’anno. E poi abbiamo il numero 150 della classifica ATP che non riesce a vivere”

Marion Bartoli, campionessa di Wimbledon nel 2013, è stata molto attiva negli ultimi tempi per quanto riguarda le sue opinioni su argomenti più controversi. Ora, la francese ha approfittato della recente notizia che Roger Federer è lo sportivo più pagato al mondo per denunciare la cattiva distribuzione del denaro nel tennis.

“Federer è lo sportivo più pagato al mondo, guadagnando 100 milioni di dollari all’anno. E poi abbiamo il numero 150 della classifica ATP che non riesce a vivere”, ha dichiarato la transalpina.

Bartoli in seguito ha chiarito che il problema non è Federer, ma la scarsa distribuzione dei montepremi. “Non sto dicendo che dovrebbe guadagnare di meno, ma è triste vedere le difficoltà che affrontano alcuni tennisti”, ha dichiarato l’ex tennista, che recentemente ha suggerito che non venisse dato il compenso ai giocatori di doppio.

Nel 2019, Federer ha vinto oltre $ 100 milioni, ma “solo” 6 di quei milioni sono stati vinti sul campo. Il resto è stato realizzato attraverso contratti di sponsorizzazioni e pubblicità.