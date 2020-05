Serena Williams preoccupata per il circuito maggiore: ” Sinceramente non so cosa succederà nei prossimi mesi”

Serena Williams è preoccupata sulla ripresa del circuito maggiore.

“Sono molto preoccupata per quello che sta succedendo nel circuito. Abbiamo ragazzi e ragazze che vivono di tennis settimana dopo settimana e che allo stato attuale non hanno alcuna entrata. È terribile. Dovremo iniziare a porci delle domande per evitare che cose del genere possano succedere di nuovo e per migliorare la quotidianità di chi fa parte di questo mondo» ha spiegato con grande convinzione”.

“Il nostro è uno sport dal carattere internazionale. Abbiamo una serie di problemi completamente differenti rispetto a tutti gli altri. Non so nemmeno come si potrà ricominciare a viaggiare tra qualche mese. Sinceramente non so cosa succederà nei prossimi mesi”.