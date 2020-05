Juan Martin Del Potro perde il coach

Juan Martín Del Potro, che è fuori per infortunio ormai da un anno e da allora è stato operato due volte al ginocchio destro, non sa ancora quando sarà in grado di competere di nuovo (pandemia esclusa) e queste incertezze stanno iniziando ad avere conseguenze anche per il suo staff tecnico.

Oggi, il 31enne argentino ha rivelato di aver interrotto il rapporto con il suo coach Sebastián Prieto, che accompagnerà così Juan Ignacio Londero, numero 62 ATP, a tempo pieno.

“Sono molto grato per gli anni passati insieme. È un grande allenatore e una grande persona ”, ha dichiarato Del Potro.