Il prossimo 01 Giugno conosceremo il destino dei tornei di Washington, Canada, Cincinnati e Winston-Salem

Il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, lunedì prossimo, 1 giugno, farà sapere il futuro dei tornei appartenenti al tour nordamericano, cioè quelli che formano parte di ciò che è noto come US Open Series. Nell’aria c’è la disputa a porte chiuse, la cancellazione parziale di alcuni eventi, o la cancellazione totale degli avvenimenti del mese di agosto. Non ci saranno decisioni sugli Us Open.

La decisione del 1 giugno sarà presa sugli eventi di Washington, Canada, Cincinnati e Winston-Salem. Ciò che verrà fuori però da questa decisione potrà determinare notevolmente il futuro del Grand Slam newyorkese, previsto dal 24 agosto al 13 settembre.