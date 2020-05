Roger Federer commette una svista in Australia?

Roger Federer di solito è molto attento con la gestione della sua immagine, ma questo mercoledì è sotto tiro in Australia, uno dei paesi in cui è più amato, dopo aver lasciato un messaggio di rispetto e ammirazione per una delle figure più controverse del paese.

Alan Jones, presentatore di un famoso programma radiofonico che difende idee iper-conservatrici, si è ritirato dopo 35 anni di carriera ed ha meritato il riconoscimento delo svizzero. “Voglio augurarti il ​​meglio per il resto della tua vita e congratularmi con te per la tua carriera di successo”, ha dichiarato Federer, che si è unito, tra gli altri, anche a Usain Bolt nel gruppo di atleti che gli ha lasciato un messaggio di ringraziamento.

Jones, 79 anni, è controverso in Australia a causa delle molteplici opinioni razziste durante i suoi programmi. Nel 2005, ha anche incoraggiato una rivolta, che ha portato 5.000 persone nelle strade di Sydney dove hanno insultato e aggrediti gli immigrati o discendenti di immigrati. I programmi di Jones sono spesso criticati e ci sono dozzine di cause intentate per diffamazione nei tribunali australiani.

Ieri, il video con il messaggio di Roger Federer è stato rimosso dal canale YouTube di Sky News Australia, dove era stato pubblicato, ma il video è stato mandato alcune volte in televisione. L’ufficio stampa di Federer non ha commentato la questione, ma è chiaro che lo svizzero avrebbe inviato il video su richiesta senza conoscere molto bene le polemiche nazionali in cui stava entrando.