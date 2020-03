Emergenza Coronavirus: Jannik Sinner e la #SinnerPizzaChallenger

Jannik Sinner in questo momento di difficoltà ha voluto essere solidale per l’emergenza Coronavirus.

Dichiara Sinner sui social: “Mentre siamo tutti a casa in isolamento, ho pensato che potesse essere il momento giusto per lanciare una piccola sfida di donazione per il nostro paese 🇮🇹 Io e la mia agenzia di gestione @starwingsports doneremo forniture mediche di vitale importanza per aiutare l’Italia in questo momento difficile a causa di COVID -19. Ogni foto che caricherete di un sosia di Pizza di me stesso o di una figura italiana del passato o del presente, doneremo 10 €.

Carica una foto della tua pizza fatta in casa usando #SinnerPizzaChallenge per sensibilizzare e spero ispirare gli altri a donare come possono per aiutarci tutti a superare questo.”

“Ps se desideri partecipare anche tu alla donazione sentiti libero di farlo usando il link in bio.

È importante rimanere uniti in questi momenti di bisogno ❤️ Non vedo l’ora di vedere le tue foto!