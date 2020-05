Marion Bartoli e Noah Rubin contro Novak Djokovic sulla scelta dei vaccini. Rubin ” Verrò vaccinato e condividerò un bagno con qualcuno che non sarà vaccinato? È una cosa complicata”

Novak Djokovic è stato molto attivo in questo periodo senza tennis. Il leader della classifica mondiale ha cercato dei modi per aiutare i suoi compagni del circuito come presidente dell’ATP Tour Players Council, ha promosso un torneo nei Balcani che riunirà alcuni dei migliori giocatori al mondo e si è dichiarato … anti-vaccini, ciò ha causato un’enorme ondata di dissenso anche tra i suoi tifosi più fedeli.

Martedì, in un’altra edizione del podcast di ‘Tennis Majors’, è stata la volta di Marion Bartoli e Noah Rubin di criticare il serbo. “Dovresti pensare all’umanità e al resto dei tuoi compagni del circuito. Ci sono momenti nella vita in cui è necessario mettere da parte certe convinzioni personali per il bene comune ”, ha dichiarato la campionessa del torneo Wimbledon 2013.

Rubin, fondatore del sito web “Behind the Racquet”, ha un’opinione simile. “Ognuno può avere le convinzioni che ha, ma ciò non dovrebbe essere usato per influenzare la vita degli altri. Il tennis è un circuito molto grande. Verrò vaccinato e condividerò un bagno con qualcuno che non sarà vaccinato? È una cosa complicata”.