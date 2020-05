Entrare negli Usa: Nessun divieto per gli sportivi. Gli Us Open tirano un sospiro di sollievo

Un altro neanche tanto piccolo buon segnale in vista di una ripresa del grande tennis.

Il segretario della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha annunciato che gli atleti stranieri saranno esentati dal divieto di ingresso negli USA per partecipare a manifestazioni sportive professionistiche.

Tra le manifestazioni cita esplicitamente quelle organizzate da ATP e WTA, e precisa che l’esenzione sarà estesa ai membri dello staff, ai coniugi ed ai dipendenti.

Anche se a rigore uno slam come lo USO non è di competenza ATP/WTA, non dubito che questo rientri nel provvedimento.

Un Grazie a Carl