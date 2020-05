La prima immagine del Philipp Chatrier con il tetto chiuso

Gli organizzatori del Roland Garros hanno rilasciato questo fine settimana la prima immagine del campo Philipp Chatrier, il palco principale del Grand Slam francese, completamente chiuso .

Lo stadio è stato ricostruito negli ultimi anni e il tetto è pronto per essere utilizzato nell’edizione 2020 dell’evento, qualora la manifestazione si dovesse disputare.

🏟️ What does Centre Court at Roland-Garros look like with its retractable roof? We take a look 👉 https://t.co/c9L1TPnt9K#RolandGarros

📸 C. Guibbaud / FFT pic.twitter.com/oCqjlh8eQd

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2020