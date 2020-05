Marin Cilic sugli Slam a porte chiuse: ” Sembreranno partite di allenamento e il campione sarà sempre ricordato come “colui che ha vinto gli US Open senza pubblico”

Il tennis continua a concentrare i suoi sforzi per salvare i due rimanenti tornei del Grande Slam, ed il prossimo è programmato per la fine di agosto a New York, la città che è ora l’epicentro del coronavirus. L’organizzazione rimane impegnata a tenere in calendario il torneo e le autorità locali sostengono questa intenzione, purché senza pubblico.

Marin Cilic, campione degli US Open nel 2014 ed ex top 3, non ha dubbi sul fatto che un possibile titolo US Open senza spettatori sugli spalti non avrà lo stesso “sapore”. “Non sarà la stessa cosa. Sembreranno partite di allenamento e il campione sarà sempre ricordato come “colui che ha vinto gli US Open senza pubblico”. Avrà meno valore. In realtà, penso non sarebbe lo scenario migliore ”.

Il 31enne croato condivide l’opinione di coloro che sostengono che il tennis impiegherà più tempo per tornare alla normalità. “Abbiamo difficoltà che il basket o il calcio non hanno. D’altra parte, queste modalità hanno campionati che dipendono l’uno dall’altro per finire”.